【新冠肺炎】許樹昌料本月至年底感染高峰　新冠疫苗供應未必充足

▲ 許樹昌。（資料圖片）

衞生防護中心轄下聯合科學委員會，建議引入新一代XBB新冠疫苗。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今早（13日）在一個電台節目表示，預期10月至12月出現新冠病毒感染高峰期。

許樹昌稱據醫管局數字顯示，最新每日平均約100名新冠患者入院，不少人已接種2至3劑新冠疫苗，且年紀較大、也有長期病患。

許樹昌稱，新一代XBB新冠疫苗會由衞生署採購，能覆蓋新變種病毒「EG.5」及「BA2.86」，但供應可能未必充足。倘最終採購得來的疫苗有限，或會讓高危組別優先接種，特別是院舍長者。

他建議高危人士，若已感染超過6個月，或者距離上次接種新冠疫苗超過6個月，也不應等待新一代疫苗，要盡快接種新一劑。他強調，第1及第2代疫苗並非無用，仍然很有效，可減重症和死亡風險。

他認為，世界各地正流行XBB分支，新一代疫苗覆蓋較準確。至於副作用方面，他指跟舊有疫苗相若，按莫德納數據，主要副作用有針口痛，約一成人針口腫起，另有部分人微燒、頭痛疲倦等。

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責任編輯：吳卓峰