【最強繼母】分享20年前婚照願幸福到老　顧紀筠視陳浚霆如己出：下半生互相扶持

人稱「顧老闆」的顧紀筠堪稱圈中的美魔女,日前她於社交平台上載20年前的結婚相,兼留言道:「throwback 20 years ago we just got married. 時光飛逝!願一直幸福到老!(其實已經白左頭)」,慶祝瓷婚之喜。

其實61歲的顧紀筠保養得宜,跟年輕時沒大變化,靚樣keep得住!

被丈夫誠意打動

顧紀筠經歷了兩段婚姻,20多歲那年,她跟從事資訊科技業的龍厚殷結婚,其後夫婦二人移民加拿大並育有一子,後來因經濟問題及相處磨擦多,最終離婚並帶兒子返港。

回復單身後,顧紀筠遇上現為思科(Cisco)大中華區總裁兼首席執行官陳仕偉,她被對方熱烈追求打動,兩人於2003年拉埋天窗,成為丈夫一對子女的繼母,當年繼子陳浚霆只得14歲。

繼子女對繼母反應兩極

顧紀筠曾接受TOPick訪問談及家庭關係,當年跟陳仕偉再婚時,顧紀筠未有心理準備當繼母,一對繼子女的反應兩極,12歲喪母的陳浚霆很快接納她,並稱呼她做媽媽;反之長女表現抗拒,因為她嫁入夫家時,長女已大學畢業出來工作,很難接受一個繼母。

當時丈夫陳仕偉也很明白,建議顧紀筠用心對待他們,子女遲早明白其心意。

▲ 顧紀筠三代同堂,sweet。(取自instagram)

顧老闆用心對待感化

顧老闆明白「人心肉做」,她不是一個有惡念的繼母,且他們是乖巧的小朋友。而繼子在青少年時期很需要一個「媽媽」在身邊照顧,顧老闆便一直陪伴左右。

她說:「他很受我的影響,也很似我,譬如生活模式不像年輕人,他不喝冷飲,我無特別教他,只是講道理。」

去年顧老闆生日時,繼子陳浚霆上載母子陳年合照,並留言:「親愛的,祝你生日快樂,多謝你令我的童年過得非常圓滿,令我的童年過得一啲都唔橙(慘),反而多姿多彩和充滿愛,希望繼續能成為你的驕傲,繼續向目標進發!」

而顧紀筠曾經以媽媽的身分撰文,充分表現出那份母愛:「雖然我們不是由開始就認識,但肯定下半生互相扶持,有你的照顧和鼓勵,我們必定活得更精彩!」足見二人感情如親生母子。

另外顧紀筠也提及長女已接受了她,不過就表現較含蓄,但已令她感到欣慰。

