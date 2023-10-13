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【最強繼母】分享20年前婚照願幸福到老　顧紀筠視陳浚霆如己出：下半生互相扶持

娛樂 11:56 2023/10/13

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人稱「顧老闆」的顧紀筠堪稱圈中的美魔女，日前她於社交平台上載20年前的結婚相，兼留言道：「throwback 20 years ago we just got married. 時光飛逝！願一直幸福到老！（其實已經白左頭）」，慶祝瓷婚之喜。

其實61歲的顧紀筠保養得宜，跟年輕時沒大變化，靚樣keep得住！

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被丈夫誠意打動

顧紀筠經歷了兩段婚姻，20多歲那年，她跟從事資訊科技業的龍厚殷結婚，其後夫婦二人移民加拿大並育有一子，後來因經濟問題及相處磨擦多，最終離婚並帶兒子返港。

回復單身後，顧紀筠遇上現為思科（Cisco）大中華區總裁兼首席執行官陳仕偉，她被對方熱烈追求打動，兩人於2003年拉埋天窗，成為丈夫一對子女的繼母，當年繼子陳浚霆只得14歲。

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繼子女對繼母反應兩極 

顧紀筠曾接受TOPick訪問談及家庭關係，當年跟陳仕偉再婚時，顧紀筠未有心理準備當繼母，一對繼子女的反應兩極，12歲喪母的陳浚霆很快接納她，並稱呼她做媽媽；反之長女表現抗拒，因為她嫁入夫家時，長女已大學畢業出來工作，很難接受一個繼母。

當時丈夫陳仕偉也很明白，建議顧紀筠用心對待他們，子女遲早明白其心意。

顧紀筠三代同堂，sweet。（取自instagram）

【放學後】顧紀筠發奮脫貧廿多歲半山置業　顧老闆：訂下目標否則人生只有享樂

顧老闆用心對待感化

顧老闆明白「人心肉做」，她不是一個有惡念的繼母，且他們是乖巧的小朋友。而繼子在青少年時期很需要一個「媽媽」在身邊照顧，顧老闆便一直陪伴左右。

她說：「他很受我的影響，也很似我，譬如生活模式不像年輕人，他不喝冷飲，我無特別教他，只是講道理。」

去年顧老闆生日時，繼子陳浚霆上載母子陳年合照，並留言：「親愛的，祝你生日快樂，多謝你令我的童年過得非常圓滿，令我的童年過得一啲都唔橙（慘），反而多姿多彩和充滿愛，希望繼續能成為你的驕傲，繼續向目標進發！」

而顧紀筠曾經以媽媽的身分撰文，充分表現出那份母愛：「雖然我們不是由開始就認識，但肯定下半生互相扶持，有你的照顧和鼓勵，我們必定活得更精彩！」足見二人感情如親生母子。

另外顧紀筠也提及長女已接受了她，不過就表現較含蓄，但已令她感到欣慰。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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