【令人心痛】馬國8歲男童打抗生素現過敏 突手臂腫脹發紫猝死

馬來西亞一名年僅8歲男童，因檢驗出體內有細菌，於是注射抗生素治療，但男童對抗生素敏感，導致呼吸困難，當場死亡。

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綜合當地媒體報道，該名男童媽媽近日在社交媒體發布一段影片，憶述其兒子莫哈末依曼離世當日的情景，稱8歲的依曼因白血球數量偏高，被安排入院接受治療，醫生診斷需注射抗生素，第一次注射後，伊曼手臂變得異常腫脹和呈紫色，值班醫生詢問男童母親，是否讓孩子吃下什麼食物？男童母親稱只進食醫院提供的食物，醫生因此停用有關抗生素，院方翌日早上6時便在依曼腫脹的受傷抽血，以確認導致過敏的原因。

隔日晚上，伊曼比平時更早入睡，晚上11時被叫醒注射第二劑抗生素，但一打完針伊曼突就尖叫，接著抓住自己的脖子，像是無法呼吸，短短幾分鐘之後，伊曼就因疑似藥物過敏導致呼吸困難，來不及搶救，最終沒了呼吸心跳死亡。

她憶起當天與兒子在病房共享早午餐，兒子胃口很好，在病床上還詢問何時一家去渡假，當時她承諾他出院後便計劃出遊，當時一心盼望兒子祿康復，怎料就此天人相隔。「我給他換上最帥氣的衣服，想像他穿著這件衣服出院，我們確實一起離開醫院，他卻永遠離開了我們」

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責任編輯︰王明芳