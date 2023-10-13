【食不安心】灣仔酒樓叉燒包驚見曱甴　食客力數3宗罪：經理一啲歉意都無

▲ 灣仔酒樓叉燒包驚見曱甴，食客力數3宗罪。

港人一向愛到酒樓飲茶，而食物品質及衛生相當重要。不過近日有網民分享不快經歷，狠批灣仔一間酒樓3宗罪，指吃叉燒包時竟發現內藏曱甴，職員態度非常惡劣，處理手法令人不滿，形容是「嘔心又受氣嘅一餐」。

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罪狀一：叉燒包藏曱甴

事主於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指昨日（12日）中午一行10人到灣仔一間中菜餐廳飲茶，吃叉燒包時竟驚見內裏藏有曱甴，更指「食到最後個啖嘅時候發現」。

▲ （FB「中伏飲食報料區」圖片）

罪狀二：經理態度惡劣

事主立即向經理投訴，惟對方「一啲歉意都無」，更不耐煩地讓他們收聲。最後該名經理將叉燒包收回，表示以「免茶位」作為補償方法。

你哋做食肆咁唔衛生，食物出現問題，點解可以一啲都唔緊張嘅？

罪狀三：埋單無折扣

事主補充，當日入座時段可享有大、中、小點7折，結果埋單時卻發現沒有折扣。他指收銀員態度非常惡劣，又堅稱免茶位後沒有7折。

不過，事主表示，以每位茶錢16元計算，「免茶位」即全單減160元，認為「點計都係7折抵啦」。

我唔使你補償我但點解連享有7折嘅權利都無埋？

事主指，他們沒有要求任何賠償，「免茶位」是該名經理提出，最後經理提出解決方法，全單僅收一位茶錢，大、中、小點7折，埋單共1138.5元。

▲ （FB「中伏飲食報料區」圖片）

帖文引起網民討論，不少人留言建議事主向食環署投訴，「點解唔直接報食環，人太好，佢哋就會得過且過」、「佢叫收聲個下，就應該直接係佢面前報食環」。

不過，有眼利網民留意到，按收據所示，大、中、小點7折後實際只平了49.2元，反問事主「你肯定7折著數過免10個茶位？」、「樓主以為全部點心七折計錯數了」。

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責任編輯：羅嘉欣