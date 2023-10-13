【本地疫情】兒童染流感新冠入院急升　關日華：有人嚴重肺炎腦炎休克

▲ 關日華。（資料圖片）

本港正值入秋，正在蘊釀爆發新一輪流感及新冠疫情。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日（13日）稱，最近數周持續有兒童入院，個案多是感染流感，部份人情況嚴重，包括肺炎、血壓低，急性休克都有，甚至腦部感染，要送入加護病房觀察。

近月流感入院率趨升，據衞生防護中心數據，入院率處於中強度水平。關日華指，多數兒童重症個案本身身體健康，並非長期病患，相信因為疫情數年來，小孩沒接觸過流感和其他呼吸道病毒，口罩令解除後更易感染，且更易出現併發症。

另外他又指，長者也出現更多嚴重個案，呼籲市民接種季節性流感疫苗，指流感疫苗需2星期才產生抗體，及早接種可盡早得到保護。

至於新冠病毒趨勢方面，關日華指病房近日多了新冠感染小孩入院，有腦炎等重症，呼籲市民不用等待新一代新冠疫苗，高危群組可接種現有新冠疫苗加強劑；而新冠和流感兩款疫苗可同時接種，不會有嚴重反應。

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責任編輯：吳卓峰