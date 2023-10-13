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【你好，我的大夫】嘉應遭誣衊為殺人兇手　蔡思貝演繹戲瀑布式爆喊超搶鏡

娛樂 11:49 2023/10/13

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熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《你好，我的大夫》

TVB劇《你好，我的大夫》在今晚（10月13日）播出大結局，而在昨晚（10月12日）的《你好，我的大夫》，辜清勁（何廣沛飾）婆婆（盧宛茵飾）遇上嚴重車禍，手術後需再進行小腸移植手術才能回復正常飲食，相關手術權威正是清勁爸爸成醫生（曾航生飾）。

起初成醫生堅拒為婆婆做手術，但因清勁不計前嫌為其醫好連西醫亦苦無對策的怪病，可惜當被感動的成醫師答應為婆婆做手術之際，卻因麻醉藥過敏問題再遇樽頸，清勁與成醫生就是否將中醫針麻技術融入手術發生爭拗，成醫生除指醫法局不會開綠燈，並道出血淋淋事實：「如果喺手術枱上面出咗事，要承受法律責任嗰個唔係你，而係我呢個主刀醫生。」

不過成醫生最終還是親身前往了解針麻技術，並主動向醫院爭取融入手術，清勁真摯的一句「多謝你」，配以成醫生滿是慈祥的會心微笑，場口煞是感人。

【你好，我的大夫】吳偉豪Keep弗騷肌　陳嘉慧天台訴苦戲獲讚：唔係花瓶

嘉應心魔終極揭曉

可惜眾人於最後一刻被通知洽談會議取消，「罪魁禍首」竟是嘉應（蔡思貝飾）。

原來本身已因病患突發性心臟病離世惹上官非的思貝，遭媒體陷害誣衊、大字標題嘉應是劣跡斑斑的殺人兇手之餘，更連嘉應爸爸程醫師（陳嘉輝飾）也拉落水，指行山時突發性中風失救的他同樣是神棍中醫，無限自責的嘉應即崩潰爆喊。

相關場口思貝全程哭得像個做錯事的小朋友之餘，眼淚鼻涕更是瀑布式落下，感染力強。

連番受挫的嘉應，還被清勁發現口腔嚴重潰爛，身心陷入嚴重危機…今晚嘉應除了會上庭接受聆訊，困擾其多年的心魔亦會終極解開。嘉應當初堅持選讀中醫並非為了清勁，而是另有令人心酸目的。

最新影片推介：陳嘉慧專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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