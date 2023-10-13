【著數優惠】KFC下周五天免費派香辣脆雞 一文盡覽派發時間及地點【內附詳情】
休閒消費 11:50 2023/10/13
香港以生活節奏急促見稱，而眾多調查亦指出香港人普遍承受巨大壓力，對身心健康帶來不少影響。有見及此，KFC宣布推出期間限定「唞唞歎雞站」美食車企劃，走訪全港各區讓香港市民在百忙之中「唞唞～歎脆脆一口！」。
KFC「唞唞歎雞站」將由10月16日起一連五日走訪香港11家大學及4個商業區，為全港市民，尤其是準備面對中期考試的大學生們及忙碌的上班族打打氣。
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KFC邀請大家「唞唞～歎脆脆一口！」，於「唞唞歎雞站」暫時拋開煩惱、歎一口滋味炸雞稍作休息。留意以下「唞唞歎雞站」出沒日程，成功捕捉美食車並完成以下步驟#，即可獲贈香辣脆雞一件！
1. 追蹤@KFCHK Instagram
2. 於現場利用指定 Instagram 濾鏡打卡並寫下「我想掟走嘅煩惱」
3. 標籤@KFCHK 並上載至個人社交平台
KFC「唞唞歎雞站」日程：
|日期
|地點/時間
|10月16日﹙星期一﹚
|香港中文大學：港鐵站附近/下午12:15 – 1:45
香港恒生大學：正門入口附近/下午2:45 – 4:15
香港教育大學：正門入口附近/下午5:45 – 7:15
|10月17日
|香港理工大學：宿舍近半島豪庭橋下/下午12:15 – 1:45
香港都會大學：牧愛街入口/下午2:45 – 4:15
尖沙咀海防道/下午5:45 – 7:15
|10月18日
|觀塘駿業街InPark附近/下午12:15 – 1:45
香港樹仁大學 ﹙北角﹚：慧翠道入口/下午2:45 – 4:15
鰂魚涌海光街/下午5:45 – 7:15
|10月19日
|上環文咸東街上環文娛中心附近/下午12:15 – 1:45
香港大學：港鐵站C出口附近/下午2:45 – 4:15
香港嶺南大學：慶平路/下午5:45 – 7:15
|10月20日
|香港科技大學：逸夫演藝中心附近/下午12:15 – 1:45
香港浸會大學：教育及行政大樓附近/下午2:45 – 4:15
香港城市大學：邵逸夫創意媒體中心附近/下午5:45 – 7:15
*視乎實際情況，活動日程及路線有機會更改。免費炸雞數量有限，派完即止。請密切留意KFC社交媒體帳號公告。每人只限參加活動一次。
# 活動受條款及細則約束，詳情請參閱「唞唞歎雞站」美食車活動現場有關標示。
編輯：葉翠華