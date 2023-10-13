【低血糖】港女買外賣低血糖見暈　入餐廳休息遭無情驅趕暈倒店外

▲ 港女買外賣低血糖見暈，想坐餐廳内休息遭驅趕，暈倒在地店方1舉動惹公憤。

患有低血糖的人士可能會隨時暈倒！一名港女早前在餐廳買外賣時，突然低血糖發作，本想在餐廳内坐下休息，未料卻遭店員驅趕，隨後更暈倒在地。待事主恢復意識並拿到外賣後，店員稱她阻礙到餐廳運作，要求她立即離開。

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有港女在Facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」投稿，稱自己是低血糖患者，需要常備糖出門，但病發嚴重時即使不斷食糖都會頭暈，甚至會暈倒在地。她指，早前前往一間餐廳買外賣途中，因低血糖發作開始見暈，即使馬上食糖仍然感到不適。

事主頂著不適到達餐廳落單後，想進餐廳内坐下等外賣稍作休息。未料，店員大聲呼喝事主，稱座位已被預訂，並要求事主離開。事主則指出自己身體不舒服，店員卻表示：

關我鬼事，無位坐啊，你企去門口等，後生細女，企下會死咩？

無奈之下，事主唯有起身離開，但因為低血糖，在走出門口途中，事主失去意識並暈倒在地。隨後事主恢復意識，但視力未完全恢復，她感受到店員想扶起她坐在椅子上，事主則讓店員不要觸碰她，「佢仲繼續大力扯我起身但失敗」，更表示：「宜家畀你坐你又唔坐」。

由於需要補充糖分，事主又向店員索取可樂，但店員表示「要收錢先」，讓她不禁心想：

你可唔可以望下我塊臉有幾青先，我根本都無力，仲要未睇得清野，點揾錢俾你呀。

惟店員態度堅決，事主只能叫店員從自己的袋子裡找出八達通付錢。隨後事主終於喝上可樂，也恢復了視力。幾分鐘過後，事主拿到了外賣，店員遞給她後示意她馬上離開。期間事主一直坐在地上，她表示身體還有點不舒服，希望店員可以讓她再稍作休息，

但佢話我阻住佢做生意，叫我快啲拎住外賣走。我唯有飲多幾啖可樂，掙扎住咁企起身離開。

帖文曝光後引起大量網民熱議，並紛紛指責店員的做法「無人性」，更有網民表示，低血糖如不妥善處理，可能會引致嚴重後果，「低血糖係會死人的」、「店係西，不過其實好多人真係唔知有人跌到、俾野撞跌又或暈到，係唔可以即刻扶起當時人」。

不過亦有網民指出，為何事主感到頭暈仍要堅持買外賣，有網民則表示，「血糖低有時坐一陣就好好多，之後又可以好似無事咁，但一發作就好麻煩，頭暈五感變差，而且會無辦法好好思考。事主已經食咗糖諗住坐下等恢復，佢當刻已經做咗處理，依家係人哋唔俾佢坐」。

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責任編輯：羅嘉欣