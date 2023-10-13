【致命惡疾】20歲女身上冒紅點瘀青以為被蚊咬　出遊回程證染1惡疾收病危通知

▲ 20歲女身上突冒詭異紅點瘀青以為被蚊咬，出遊回程證染1惡疾收病危通知。

身上莫名出現異常痕跡，切勿掉以輕心！一名20歲女大學生身上突然出現紅點瘀青，但她以為是蚊咬，不以為意照計劃出遊，結果回程求醫被證實患1惡疾，收病危通知書，令她十分震驚。

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據内地媒體《上游新聞》報道，湖南長沙一名20歲女大學生，原計劃今年7月初到山東旅遊，然而在6月底出發前，她突然發現身上出現一些小紅點：

當時我以為是被蚊子咬了撓出來的，就沒太在意。後來身上也出現了一些瘀青，我以為是不小心撞到了，也沒去醫院檢查，反正是不疼不癢。

於是，女子在7月7日照計劃出發旅遊。但旅途期間，她發現身上的紅點和瘀青越來越多，佈滿整條腿。女子心感不妙，回程後直奔醫院。

患1惡疾收病危通知

7月10日，女子前往皮膚科做血液常規檢查，沒想到當日即收到醫院緊急來電，說她的檢查結果顯示情況極為嚴重 ，血小板計數只有1，而正常人數值大概100至300；要求她必須找最近的醫院住院。最後，女子被確診為「原發免疫性血小板減少症（ITP）」，住院後更被下達「病危通知書」，令她震驚不已。

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女子回憶住院12日期間，每日都要做血檢、輸液4至5小時，還要做骨髓穿刺檢查，治療費用高達2萬多元人民幣。所幸的是，女子經過治療目前已無大礙，血小板恢復正常值；但仍需每日吃藥鞏固身體。透過這次與死神擦肩而過的教訓，她告誡民衆：

真的不能覺得年輕就不重視健康問題，發現身體出了狀況一定要第一時間去醫院檢查！

「免疫性血小板減少症」可致命危

就此案例，西南醫院血液科主任徐雙年教授表示，「免疫性血小板減少症」是血液科常見的疾病，病因不明。主要是由於患者的血小板抗原免疫耐受性流失，導致血小板被單核巨噬細胞系統過度破壞。血小板數量不足後，患者的皮膚會出現黏膜出血症狀。又解釋患者的血小板數只有1的狀況為何極度危險：

血小板數只有1，即血小板數為1×10^9/L，表示血小板幾乎沒有了。這種情況下，身體任何部位在沒有受到創傷的情況下都有可能出血，而且出血後不容易止血，所以還是比較危險的。

另外，徐教授提醒，如果在沒有受傷的情況下，皮膚出現一塊塊瘀青，或出現牙齦出血、鼻出血，且短時間內無法止血的情況，一定要及時就醫查出原因。一旦確診為「免疫性血小板減少症」，要注意以下4大事項：

進食要吃軟食，減少出血風險。

血小板降低期間禁吃魚、雞等動物，避免魚刺、雞骨頭等卡喉。

病情較嚴重患者，要臥床休息；病情稍緩解的患者也同樣應避免過度勞累。

避免感冒及各種原因引起的腹瀉。否則會激發機體的免疫反應，對血小板產生進一步損傷。

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責任編輯：羅嘉欣