  • 28°C
香港時間 : 20231013日 (週五) 16:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【垃圾徵費】政府刊憲明年4月1日實施垃圾徵費　築廢物處置收費同日調整

社會 12:20 2023/10/13

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

政府今日（13日）刊憲，指定明年4月1日為實施都市固體廢物收費的相關法例條文的生效日期，並自該日起調整建築廢物處置的收費，兩份公告將按先訂立後審議的程序於10月18日立法會會議上提交立法會省覽。

目前於堆填區處置建築廢物的收費為每公噸200元，實施垃圾收費後，於堆填區處置都市固體廢物而按重收取的入閘費為每公噸365元。為避免日後有人蓄意混合兩種廢物以逃避收費差價，以及考慮到成本的因素，政府須由開始實施垃圾收費的日期起，同時修訂建築廢物處置的收費水平。
　　 
環保署發言人表示，自立法會於2021年8月26日通過《修訂條例》草案以來，一直推展相關準備工作，包括為指定袋和指定標籤的供應建立生產、存貨及分配系統與零售網絡、舉辦簡介會與不同持份者溝通、為相關業界的前線員工提供專題培訓及支援、擴展社區回收網絡和改善回收設施等，各項準備工作正按計劃進行，亦籲市民積極了解垃圾收費的內容，努力培養減廢回收習慣，並善用社區回收網絡設施，一起為實施垃圾收費作好準備。市民可瀏覽專題網站了解更多有關垃圾收費的實施詳情。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】移英前夕賣樓辭工後揭患乳癌　港媽留港與否陷入兩難

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
 

相關文章

【本地疫情】兒童染流感新冠入院急升　關日華：有人嚴重肺炎腦炎休克
今日 11:40
【本地疫情】兒童染流感新冠入院急升　關日華：有人嚴重肺炎腦炎休克
【珍惜生命】荃灣28歲男子墮樓　昏迷送院搶救後不治
今日 11:46
【珍惜生命】荃灣28歲男子墮樓　昏迷送院搶救後不治
【天氣報告】冷鋒下周襲港天氣急轉涼　氣溫低見21度
今日 11:59
【天氣報告】冷鋒下周襲港天氣急轉涼　氣溫低見21度

你可能感興趣

【本地疫情】兒童染流感新冠入院急升　關日華：有人嚴重肺炎腦炎休克
今日 11:40
【本地疫情】兒童染流感新冠入院急升　關日華：有人嚴重肺炎腦炎休克
【珍惜生命】荃灣28歲男子墮樓　昏迷送院搶救後不治
今日 11:46
【珍惜生命】荃灣28歲男子墮樓　昏迷送院搶救後不治
【天氣報告】冷鋒下周襲港天氣急轉涼　氣溫低見21度
今日 11:59
【天氣報告】冷鋒下周襲港天氣急轉涼　氣溫低見21度
環境及生態局 堆填區 垃圾徵費 環保署 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】中大19歲學生跳橋　送院搶救後不治
【珍惜生命】中大19歲學生跳橋　送院搶救後不治
急症室最長等候時間（10月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月13日 時間12:05）