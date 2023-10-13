【垃圾徵費】政府刊憲明年4月1日實施垃圾徵費　築廢物處置收費同日調整

政府今日（13日）刊憲，指定明年4月1日為實施都市固體廢物收費的相關法例條文的生效日期，並自該日起調整建築廢物處置的收費，兩份公告將按先訂立後審議的程序於10月18日立法會會議上提交立法會省覽。

目前於堆填區處置建築廢物的收費為每公噸200元，實施垃圾收費後，於堆填區處置都市固體廢物而按重收取的入閘費為每公噸365元。為避免日後有人蓄意混合兩種廢物以逃避收費差價，以及考慮到成本的因素，政府須由開始實施垃圾收費的日期起，同時修訂建築廢物處置的收費水平。



環保署發言人表示，自立法會於2021年8月26日通過《修訂條例》草案以來，一直推展相關準備工作，包括為指定袋和指定標籤的供應建立生產、存貨及分配系統與零售網絡、舉辦簡介會與不同持份者溝通、為相關業界的前線員工提供專題培訓及支援、擴展社區回收網絡和改善回收設施等，各項準備工作正按計劃進行，亦籲市民積極了解垃圾收費的內容，努力培養減廢回收習慣，並善用社區回收網絡設施，一起為實施垃圾收費作好準備。市民可瀏覽專題網站了解更多有關垃圾收費的實施詳情。

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