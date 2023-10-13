【收受利益】護老院負責人涉向社署助理主任行賄　兩人被控准保釋至12月再訊

▲ 被告李麗珍。（梁錦麟攝）

58歲社署助理社會工作主任涉收取護老院負責人1.8萬元賄款，以轉介由公營醫院出院的病人至對方護老院，兩人被控1項串謀使公職人員接受利益罪，今（13日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，辯方申請押後案件以索取文件，案件押後至12月8日再訊，兩名被告准以現金1萬元保釋，其間不得接觸控方證人。

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被告為邱俊和（58歲，社會福利署助理社會工作主任）及李麗珍（50歲，樂年護老院負責人），同被控1項串謀使公職人員接受利益罪。邱另被控1項公職人員接受利益的交替控罪，李則另被控1項向公職人員提供利益的交替控罪。

兩名被告暫時毋須答辯，辯方申請押後案件以待索取文件。裁判官批准申請，將案件押後至12月8日，兩名被告准以現金1萬元保釋，其間不得接觸控方證人。

控罪指，兩名被告於2018年5月10日至2022年9月26日期間在香港，一同串謀使社會福利署助埋社會工作主任邱俊和，在無合法權限下接受多筆金錢的饋贈等，作為邱轉介由瑪嘉烈醫院荔景大樓出院的病人至樂年護老院的誘因。

控罪續指，邱俊和身為公職人員於2022年9月26日在香港無合法權限下，接受或由樂年護老院的經營者李麗珍提供1.8萬元的饋贈等，作為該邱作出上述行為的誘因。

▲ 被告邱俊和(右)。（梁錦麟攝）

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記者：梁錦麟