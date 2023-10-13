【萬聖節2023】3大餐廳萬聖節主題飲食　歎鬼聲鬼氣可愛造型美食甜點【內附地址】

▲ 萬聖節主題美食，睇得食得，仲啱晒打卡。

香港人雖然較少會在萬聖節時玩Trick or Treat，但對此節日都頗為喜歡，因為在當日奉旨扮鬼扮馬，娛樂一番。更開心是不少餐廳食肆餅店趁此推出萬聖節主題美食，造型不覺驚嚇，很多仲可愛趣緻喔！

薈景鬼馬盛宴

會議展覽中心的薈景在每年的萬聖節都別出心裁，廚師們發揮無限創意，把菜式打造得趣怪得意。今年的「鬼馬盛宴」萬聖節自助晚餐就炮製多款鬼馬環球佳餚，分別有以黑「魔髮」炮製的「魔髮天使」墨汁松露意大利麵；食肉獸至愛的美食「牛魔王」（燒美國特級牛肉）、「魔幻羊精靈」（燒蒙古羊膝卷）及受一眾小嘩鬼喜愛的迷你「手指」熱狗等。

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萬聖節自助餐不能缺少的當然還有色彩繽紛、造型充滿節日氣氛的甜品，推介包括即場焗製的「流心溶岩」朱古力心太軟，暖呼呼的香脆朱古力蛋糕內藏以紅寶石朱古力調製的血紅色溶漿，外脆內軟。還有「鬼樂園」之稱的血紅色朱古力噴泉，搭配卜卜跳（士多啤梨）、無眼睇（提子）、諗唔明（海綿蛋糕）及硬骨頭（鹽味蝴蝶脆餅），好食好玩，莫說小朋友，大人都會鍾意。

其他萬聖節甜品更有怪誕蜘蛛造型的迷惘黑洞蛋糕、南瓜造型的惡搞矇「茶茶」卷（南瓜茶味卷蛋）及鋪滿毛毛蟲軟糖的OREO朱古力曲奇杯及妖怪曲奇等，同樣不能錯過。

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「萬聖鬼馬盛宴」自助晚餐由即日起至10月31日，逢星期三至星期日、公眾假期前夕及公眾假期，晚上6 時30分至9 時30分供應。於10月31日（星期二）更特別加開一晚，讓顧客齊齊歡度萬聖節。

星期三及星期四成人$758、65歲或以上長者$658、7至11歲小童$458。星期五至星期日及公眾假期成人$798、65歲或以上長者$698、7至11歲小童$498。訂座電話：2582 7250。

炑八淘氣萬聖節美食及主題手部面部彩繪

炑八雖為韓烤親子餐廳，但在萬聖節期間荃灣愉景新城及觀塘鴻圖道兩間分店，特設萬聖節主題餐牌，食物造型以淘氣可愛取勝。

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另外，於10月28至31日期間到任何一間炑八韓烤親子餐廳分店消費，每位小朋友入場均可進行免費萬聖節主題手部或面部彩繪一次，為大家在特別的節日裏中增添氣氛。

分店查詢：2618 2289

The Cakery玩味十足萬聖節甜點

在這個狂歡季節，The Cakery推出3款充滿趣味新創作，包括綠色怪獸蛋糕、紫薯怪獸蛋糕和士多啤梨怪獸蛋糕。搞怪趣致的綠色怪獸蛋糕可按照客人的要求訂製，自由選擇The Cakery任何款式的招牌蛋糕作為基底。紫薯怪獸蛋糕則加入了口感綿密的紫薯餡和鮮忌廉，搭配鬆軟純素香草蛋糕，口感層次豐富。為素食迷貼心設計的士多啤梨怪獸蛋糕外型可愛甜美，加入以時令士多啤梨製成的新鮮士多啤梨醬和士多啤梨忌廉，入口瀰漫淡淡果香。

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開Party的，可挑選BOO萬聖節造型蛋糕，採用3個無麩質、無乳製品的純素黑芝麻戚風字母蛋糕精心製作組成。每層都夾雜濃郁的黑芝麻忌廉和香滑的白巧克力甘納許霜，口感香濃滑順，頂層是南瓜燈籠形狀的馬卡龍和煙靭的麻糬。

萬聖節系列於10月3日至31日限定供應，電話：2816 1838。

記者：周美好