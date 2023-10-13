【J2女神】黃紫恩高衩騷腿展密實性感美　Jojo恨生兩小孩趁春青留倩影【多圖】

▲ J2女神黃紫恩恨生兩小孩，趁春青留倩影。

J2女神黃紫恩（Jojo）不時於社交網站派福利圖，因而成功吸引不少宅男粉絲追捧，IG追蹤人數擁3.3萬粉絲。日前Jojo又再向粉絲派軍糧，上載多輯靚相供網民「享用」，大飽眼福。

性感拍攝不擔心

其中一輯密實性感美照，Jojo穿上長袖高衩造型大擺甫士，貼身剪裁將其線條盡展，加上高衩設計仿如穿著連身泳衣一樣，十分火辣，相片上載兩天已吸逾2800個like。她更配上一句留言，可見她對生兒育有充滿憧憬：「以後可以同我仔女講：媽咪生你之前身材都唔差的🥲」

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恨生一仔一女

Jojo向TOPick表示，這一輯相片是一次工作之下認識到攝影師哥哥，憶起當日拍攝相當愉快：「好耐之前拍攝認識到呢位攝影師哥哥，佢想邀請我影吓相，問有咩style可以一齊試吓。好開心認識到攝影哥哥，全程guide得好好、好鼓勵、好helpful，全日拍得好開心，氣氛好輕鬆。（始終咁高衩，會唔會覺得怕醜？）唔會嘅都，因為上身好密實，同埋啲姿勢好安全。」

問到是否恨做媽媽，Jojo坦承想生小朋友，一個唔夠想生夠兩個：「想生一個囝囝，一個囡囡。有時睇番媽咪17、18歲嘅相，原來媽咪生我同細佬之前，身材係咁正、咁青春，但我媽咪冇喺我哋面前咁講，所以我想同自己小朋友講番。」

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新一代性女

KOL出身的黃紫恩因樣貌有點似林夏薇被封「翻版林夏薇」，在2019年任Big Big Channel的KOL。

入行前，她於香港理工大學修讀設計科，大學畢業後正式加入TVB，主持《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》、《晚間聽聞》等節目。

臉撼石屎地險破相

其後獲委派主持J2教導性知識的節目《冇人性教育》，在節目中大方談有關「性」的課題，言行出位大膽，取代「波波」黃婧靈被封為TVB「新一代性女」。

Jojo參與劇集的演出，包括於《愛．回家之開心速遞》演群姐的「濾鏡版」，以及於《青春不要臉》扮學生妹。

早前Jojo在街上暈倒，臉撞石屎地而破相，事後在社交網甫出相片交代傷勢及事發經過，見其臉上傷勢頗為嚴重。其後接受手術及醫美治療，現在已康復「還原靚靚」美貌。

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記者：馮雪怡

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