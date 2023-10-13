【生日會】小朋友生日會到會外賣盒全壓扁餸汁流出 港媽要求退款店方咁回應

▲ 港媽為小朋友開生日會叫到會，點知換來一肚氣！

父母為子女開生日會，當然想有個開心的回憶！不過有港媽日前為孩子慶祝生日，邀請一班小朋友到Partyroom開生日會，港媽接受了場地建議的食物供應商，並花了3,580元訂購到會食物，豈料收貨時，所有冷熱盤分兩排疊成8層，錫紙盒壓至變形，醬汁淺出，分隔的紙皮濕透，一肚氣的港媽表示：「精心策劃嘅生日會俾佢哋毀於一旦！」。

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該港媽日前在Facebook群組的「飲食黑店大全」以「超級無語嘅經歷」為題出帖，呻爆訂購到會的中伏經歷。她透露於周日(8日)為孩子在Partyroom開生日會，她經場地介紹的食物供應商訂購了到會食物，

諗住合作實無死啦，點知瀨晒嘢！ 凍盤食物壓到扁晒，錫紙兜變晒形，壓扁晒啲食物。

當日到會食物送抵時，她先打開凍食個紙箱，看到食物時已心知不妙，於是她找Partyroom的職員一起開那個熱食的紙箱，打開時嚇了一跳，

一開恐怖到震驚我三觀，未見過到會食物送到會離譜成咁！啲汁經紙皮流晒落下面每盒食物，同樣錫紙兜變晒形！

▲ 港媽打開紙箱看到會食物時，嚇了一跳。(網上圖片)

Partyroom職員即時聯絡到會供應商的負責人交涉，但負責人看過壓扁浸濕的食物相片後，竟然以訊息回覆表示仲食得，

到會公司話見到右邊熱食嗰幾盤仲食得，叫我哋食咗佢。大佬啊，我哋一班小朋友生日會，食完有咩事，佢孭唔孭得起啊？

港媽擔心食物安全問題，最終放棄進食，並向供應商投訴要求全數退款，但對方卻堅持只退熱食，更向港媽表示，凍盤壓扁都仲食得，

話我唱佢間嘢，就連熱食都唔退，態度仲理直氣壯過消費者。連基本到會包裝都做唔好，要消費者幫佢嘅過錯埋單，永不錄用！

事後，港媽再WhatsApp食物供應商，指責對方的「咁無腦嘅擺法，我對你啲冷盤都有懷疑！你哋咁簡單的錯都犯，完全唔可以接受」，她更揚言若不獲回覆便會公開相片與對話放上網公審。

而供應商回覆時則表明只會退還因醬汁濺出而未能進食的部份食物費用，一共1,921元，並強調若他們收到不真實的負面及影響聲譽就不會退還任何費用，更舉例稱「你去餐廳吃飯，點咗10個餸，有2個餸你唔滿意，最多都係換2個餸或者退2個餸。難道全單免單？」。

網民鬧爆食物供應商

貼文一出掀起熱議，網民鬧爆到會供應商，「睇到啲錫紙兜都唔開胃」、「啲紙皮最污糟，流哂落下一盤仲夠膽死叫人食，咁無良嘅公司製作過程都唔荒乾淨得去邊，食到啲小朋友有事都唔知點算」、「好離譜，將啲食物攪成咁仲叫人食，簡直係侮辱」、「明知啲食物有重量，仲要層層疊，有冇腦㗎？」、「放到咁，仲要惡過個客唔認錯，佢真係唔好再出嚟害人喇大佬 ！ 啲野食搞到咁，退錢都益咗佢！有無食牌呀？無就有排玩」。

而樓主則回覆網民指，只怪她當初太無知，諗住Partyroom同到會供應商合作開，差極有個譜，

諗住一條龍搞店晒！點知成個party就喺度處理呢壇嘢！其實成個生日party就係因為個到會搞成咁，成為一個敗筆！有朋友同我講話小朋友肚餓，問我有咩食？個下我都想問返fxxxxfood你知唔知你破壞緊一個小朋友嘅生日會，破壞咗爸爸媽媽對生日會嘅安排！但毫無疑問呢間不知所謂嘅到會公司，毫無廉恥！

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責任編輯：王明芳