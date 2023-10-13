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陳慧琳推出年度壓軸廣東新歌　Kelly《Season 2》MV營造冰火交融感覺

娛樂 13:18 2023/10/13

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陳慧琳新歌《Season 2》MV。

陳慧琳（Kelly）在今年已先後推出《風眼》、《我的親人》、《談情的價值》及《烈愛成灰》4首新歌，早前更在澳門舉行一連兩場《陳慧琳Season 2 演唱會澳門站》，以絕佳狀態震撼歌迷感官體驗。

演唱會以「Season 2」命名，而年度壓軸登場的全新單曲正是以《Season 2》為名，由Cousin Fung作曲，黃偉文填詞，Cousin Fung、 Edward Chan、 黃兆銘編曲以及Edward Chan擔任監製。

音樂上，今次是一首以中板而型格的風格為主調、電子音樂營造出一個溫暖的氛圍，就如走過人生的高低起伏後，沉澱出更為從容優雅的氣度。而Kelly以沉穩而淡定演繹歌曲神髓，溫暖聲線盡展氣派，為樂迷送上一陣陣窩心感。

Kelly與忠粉關係

「Season 2」意即「第二季」，對追劇迷來說，代表一齣受歡迎作品的延續，既是有觀眾喜歡的元素，也對未知的內容充滿期待。黃偉文的歌詞就以此為靈感，訴說一個跟舊情人重逢的畫面，彼此重燃愛火，共同走向全新感情方向。

這份曾經的感情，既可以如歌曲中所寫的「舊愛」，也可以引伸是Kelly跟她的忠實歌迷的關係。

無論日子怎變，大家的親密從來未間斷，而Kelly對音樂的初衷也不會變，期待繼續揭開新一季的全新內容。同時意味着她在當下重新出發，代表Kelly再次投入音樂事業的熱誠，及對歌迷的承諾，跟大家未來繼續重新愛。

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彰顯爆身形

《Season 2 》MV是一個與自己內心和解的故事，Kelly穿上一白一紅兩套服裝，彰顯Kelly fit爆身形。白雪與紅火代表着Kelly內心的冷靜和熱情。

拍攝場景在一個廠內，牆上有冰狀的結晶體，白雪會把心愛的東西冰封/保存，紅火會把心愛的東西用火焰摧毀，營造出冰火交融的感覺。曾經相愛的二人卻從未了解過對方，最後寂寞的兩個人各自活在自己的舒適圈內。

經過很長的一段時間，白雪選擇踏出了第一步，走進了紅火的內心世界，最後二人互相諒解，本身已遭焚毁的傢具，化成冰和焦木組成的結晶，延續下一章的故事。《Season 2 》MV於10月13日晚上9時推出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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