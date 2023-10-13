【眼睛保健】4徵狀自測是否有視疲勞　專家：3成兒童7成大人受影響【內附詳情】

▲ 7成成人有視疲勞，4大徵狀自測是否受影響。（iStock圖片）

大家對「視疲勞」3字可能較陌生，但說起它的徵狀如眼痛、畏光、視力模糊、流眼水相信會恍然大悟，也心知肚明，多數與長時間使用電子設備有關。

香港理工大學與眼藥水品牌公司成立護眼創新研究中心，發布「倡導健康用眼，重視視疲勞標準化診療」倡議書，建立並推廣全球統一診斷標準，以期更多嶄新的預防方法和治療方案出現。

視疲勞是一種症候群，並非一種獨立疾病，它包含一系列的眼部障礙和疾病，如調節障礙、瞬目能力減退、淚腺功能異常、眼表面組織異常等。

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香港理工大學——樂敦護眼創新研究中心總監何明光教授表示，視疲勞是由於長時間用眼而引起的眼睛疲勞和不適感，已影響約30%兒童青少年及70%成年人，包括大學生與長期使用電腦的上班族。



長時間用眼 日看15小時

現代人頻繁用眼，日常生活已離不開電子產品，最近從一項隨機街頭訪問中，受訪者表示每天至少花8小時觀看電子屏幕，甚至有人花長達15小時。長時間過度用眼會有可能引起雙目脹痛不適、頭痛甚至失眠。至於處理方法，受訪者表示「不會在意」、會滴眼藥水、閉目養神來解決；也有受訪者表示會「選擇就醫」，但同時認為自己有點小題大造。

視疲勞問題日益普遍，卻被大多數人忽視，由於視疲勞的臨床表現和體徵缺乏特異性，同時缺乏統一的診斷標準，容易被病人和臨床醫生忽視，造成誤診和漏診，為健康生活埋下潛在隱患。

▲ 做功課及工作必須用到電子設備的，謹記要與電子屏幕保持距離，以及注意使用時間勿過長。（iStock）

何教授說，在數碼轉型、智能化、節奏快的生活方式下，工作壓力大且長時間使用電子設備，導致視疲勞問題日益普遍，會嚴重影響生活品質和工作效率，但惟大多數人卻對此忽略了。

症狀眾多可衍生頭痛



視疲勞的症狀包括：1.眼睛脹痛、2.畏光、3.視力模糊、4.有異物感等。

遇到這些症狀時，大多數人都會選擇滴眼藥水或閉目養神，只有少數人會選擇就醫。

何教授指，其實視疲勞不僅是眼睛疲勞那麼簡單，當睫狀肌痙攣，炎症因子釋放刺激睫狀肌神經，令眼眶疼痛甚至引起頭痛等不適。部分患者可發展為慢性疼痛，嚴重影響生活質素。

▲ 何明光教授指視疲勞不僅影響我們的眼部健康，甚至影響到我們的工作效率和生活質素，智能設備的廣泛使用更是加劇了這一問題。（周美好攝）

然而面對如此嚴峻的現狀，但何教授表示，他們發現無論是公眾對於視疲勞的了解程度，還是業界對於這方面的專業研究，未臻成熟與重視。大眾對於視疲勞也知之甚少，而行業內缺少相應完善的診療與診斷機制，這一現象極待解決與改善。「護眼創新研究中心將開展出更加深入、全面的研究，提出兼具主客觀評價的診斷標準，推出更為創新、高效的解決方案。」



建立視覺友好環境

1.執行20-20-20用眼法則：看電子產品屏幕20分鐘，建議雙眼要休息20秒，或者遠望20呎外的景觀。

2.鼓勵戶外活動。

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3.注意使用電子屏幕和近距離工作時間。

4.調整屏幕亮度和對比度。

5.使用保護性濾鏡。

記者：周美好