【男拔生獲救】讀書壓力大父母應持開放態度　醫生寄語：運用社交媒體走入孩子內心

▲ 吳燕婷醫生指宜幫助小朋友完成短期目標，令他們產生成就感。消防處圖片

17歲拔萃男書院中六生曾憲哲（Matthew）失蹤8日後被尋回，其母形容是神蹟！Matthew就讀傳統名校男拔，而且明年要面對DSE考試，Matthew獲救後都透露自己心情不好所以上山散心，但醒後發現迷路，對於孩子如何面對讀書壓力，TOPick訪問了精神科醫生吳燕婷，她建議父母應持開放態度，子女會更加容易開口說出心事。

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精神科醫生吳燕婷指家長最重要是和子女多溝通，多觀察，她建議父母可以運用社交媒體走入小朋友的內心：「溝通的方式可以有很多，不必一定面對面，可以運用社交媒體。有時仔女進入青春期變得需要有獨立空間，父母就需要調節一下，可能扮演着子女的哥哥姐姐，或是朋友的角色更加好。父母保持着與時並進，多接納，不必每次首先作出批評，保持開放態度，子女會更加容易開口說出心事。」

吳醫生指有時父母一句「無要求」說話可能會對仔女產生愧疚感，而造成反效果，宜幫助他們完成短期目標，令他們產生成就感：

讀書哪裏會沒有壓力？考第一有考第一的壓力，成績不好有成績不好的壓力。最重要是適當地把壓力變成動力。幫助他們定一些短期目標，讓他們感受到完成時有成就感。而且不必對他們的學習或者成績作太多意見。

有時候家長告訴他們：「我沒有對你的成績有要求啊！」這樣反而子女會產生愧疚感，加強了抑鬱和焦慮的感覺，造成反效果。每個孩子能夠承受壓力的程度都不同，長處短處也不一樣，但他們都有一個共通點：就是一天一天地長大，所以自小就應該教育他們不要浪費青春。

▲ 精神科醫生吳燕婷。

對於面對DSE這一類的公開考試，吳醫生指同學要建立正確的心態：

最正確的心態就是：DSE只考一次，盡了力就好，過了DSE就海闊天空了 ，沒有人可以再管你了。

同學應該發掘自己的長處，找到自己的定位：

既然能進名校，就總有自己的長處（首先一定要相信這一點），哪怕只是運氣，因為好運也是強項之一。就算自己的長處未必成為第一也不必氣餒，因為在名校中就算你包尾也贏了世界上很多人。就算感覺自卑，乏善可陳，你可以改變的是什麼？就是自己的外貌，身型（大家還是發育之中啊！）：多鍛鍊，做運動，學會品味，打扮，你總會在名校之中找到定位。

吳醫生最後指出，同學可能未有足夠的人生經驗去面對困境：

作為精神科醫生，我最喜歡有血有肉貼地面對成長中的青少年：切入他們的角色，想像一下他們應該如何有效地面對困境，並且教導他們跳出框框的思想模式。很多時所謂的困境，是他們未有足夠的人生經驗去面對，一點即刻開竅。不單是和學童溝通，同時也要教育家長。如果發現思維模式總是未能開竅，就可能是真正由於情緒病患的關係，到時候就需要判斷是否需要藥物治療。

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