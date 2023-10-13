【碧咸傳】世盃輸波罪人一招力壓舉國欺凌　碧咸剖白22年足球生涯血淚跌宕

▲ 碧咸與其他足球員的強烈特寫鏡頭，是他們重溫舊片段的真情流露表情。（影片截圖）

英俊、富有、球技精湛、孝順父母、娶到出名又靚女的老婆、有幸福家庭、廣告名牌寵兒……以上都是球星碧咸形容詞，其實他亦非一片坦途，在剛出爐的Netflix紀錄片《碧咸傳》（Beckham）中，碧咸就剖白22年的足球員生涯試過被捧上天，也嘗過打落水狗的窘境。他如何度過難關？碧咸說：「以入球來服眾！」

個人自傳的紀錄片，難免流於歌功頌德，《碧咸傳》受讚譽之處，沒有一面倒唱好，碧咸衝動莽撞、背妻出軌、做家務有輕微強迫症也有提及，立體地述說這個「黃金右腳」有血有肉，人生歷盡起跌，就算不是球迷也覺得好看。

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不少媒體聚焦碧咸出軌一事，或者他的太太「辣妹」Victoria自稱勞工階層，卻坐勞斯萊斯返學的內容，其實此紀錄片更多可堪回味之處。

成功須苦幹

第一，你不得不佩服碧咸對足球的熱枕，為夢想奮力前進。從小醉心足球的他，立志當職業足球員，意志如鋼鐵堅定。他努力不懈，一有時間就在花園練波練控球，落雨就留在家中畫畫，所畫的物象全與足球有關。

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碧咸父親Ted Beckham是忠實曼聯粉絲，這方面對碧咸影響至深，一家人不時長途跋涉由倫敦出發到奧脫福球場觀看曼聯的主場比賽；父親有空就與碧咸練波，尤其是練控球與罰球，造就日後聞名的「七旋斬」。

足球名宿盡出

開宗名義是人物紀錄片，當然不能自說自話，此片環繞碧咸的人生的重要人物，幾乎都有出鏡，碧咸父母、太太Victoria、兩位兒子、伯樂費格遜、曼聯助教及皇馬教練昆洛斯、皇馬主席佩雷斯、皇馬教練卡比路、曼聯隊友兼死黨加利仔、菲臘仔、史高斯等；而碧咸2003至2007年在皇馬4年的隊友包括朗拿度、費高、卡路士及沙加度都有現身說法，憶述當年情。

▲ 1998年世界決賽周，碧咸勾跌阿根廷球員施蒙尼，被紅牌罰離場，成為全英球迷眾矢之的。（網上圖片）

最令人意想不到的，是導致碧咸1998年世界盃決賽周受千夫所指的關鍵人物施蒙尼，在鏡頭前坦承當年被碧咸勾腳踢中確是「做戲」跌倒，令碧咸領紅牌出場而成為輸波罪人。

編排剪接出色

《碧咸傳》共4集，由奧斯卡最佳紀錄片導演Fisher Stevens執導，他受訪時指拍攝前對碧咸知之甚少，但當他首次和他進行Zoom時，與媒體上看到到碧咸印象截然不同，他愛養蜜蜂、打理家務、沖咖啡，更有點「強迫症」力求整潔整齊。期後與他和Victoria用膳後，更驚訝Victoria是一個有趣且謙虛的女子。將兩人的互相調笑嘲弄卻見充滿默契甜蜜真實呈現，確是為他們大大加分。

如有留意每一集的開端都是由Fisher Stevens和碧咸對話作開始，例如：「你的蜜蜂有名字嗎？」、「你愛沖咖啡？」，Fisher Stevens說用意是藉自己的聲音來表達觀眾的聲音，而且輕鬆的對話，不會讓紀錄片太過嚴肅死板。

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舊片段穿插

另外值得一讚的，《碧咸傳》加插大量舊片段，如講到碧咸一鳴驚人之舉，是1996年曼聯對溫布頓一戰，碧咸半場笠死門將蘇利雲的金球，片中指中綫射門這招式球王比利都試過，然後隨即播出比利的相關射門影片（但其實比利無中龍門） ，讓觀眾重溫舊事片段，比長篇大論可觀。

不止觀眾愛看這些彌足珍貴舊片段，導演以特寫鏡頭，捕捉碧咸、碧咸父親及其他足球員的表情，也讓觀眾看到他們在觀看舊比賽時的直接反應，真情流露，為這部紀錄片加分不少。

記者：周美好