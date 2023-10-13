【大灣區親子遊】北上必買著數卡 198人仔全年任玩70多個景點 (附購買教學)

▲ 廣東旅遊年卡只需人民幣198元即可全年玩盡超過70個吃喝玩樂熱點 !(圖片來源：官網)

北上消費已為香港人假日熱門的消閒選擇之一，想用最精明划算方法，暢遊不同類型景點? 香港人不妨網購「廣東旅遊年卡」，以人民幣 198元全年暢玩70多個大灣區內熱門景點、樂園及酒店，包括近年大受歡迎位於佛山的長鹿旅遊休博園、廣州鈞明歡樂世界、廣州融創水世界、正佳企鵝冰雪世界、位於清遠英德市天鵝湖茶語溫泉等，並享受美食如廣州翡翠希爾頓酒店自助餐等。部分景點更不需事先預約，又可全年無限任玩!

廣東旅遊年卡涵蓋超過70個廣東景區，包括深圳、廣州、珠海、佛山、清遠、東莞、惠州、江門、肇慶、陽江、梅州、韶關和湛江。當中優惠玩樂熱點有水上樂園、動物園、溫泉景區、漂流景區、大型遊船、酒店等熱門景區，總門票價值人民幣6,830元，網上購買只需人民幣198元便可購入年卡，持卡能夠暢玩70多個景點，更可品嚐酒店自助餐美食，相當划算！

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熱門景點遍佈多個區域：

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購買方法簡易 需以內地手提電話號碼登陸

港人可於「廣東旅遊年卡」的官網上購買年卡，只要用護照、回鄉證或居住證登記，再以WeChat Pay HK付費，唯一不方便的地方，是購買者必須用內地手提電話號碼。不過，購買後無法正常綁定激活可獲退款，其他情況則不能退改。

購買後記得在「廣東旅遊年卡A卡」頁面按「開通年卡」，先於「我的」頁面找出激活碼，再在「開通年卡」頁面輸入激活碼和上載身份證明文件及個人電子照片後，即可成功激活。

值得注意的是，廣東旅遊年卡實行一人一卡實名制，購買後可選擇不立即綁定，亦可作為禮物贈送，但激活後僅限持卡者本人使用。

入手「廣東旅遊年卡」4大注意事項

廣東旅遊年卡為一人一票實名制，未使用前可轉贈，啟動綁定後只限本人使用。建議一個微信帳號綁定一張年卡，未有綁定個人實名訊息，合作景區有權拒絕接待！

年卡從啟動綁定身分證號碼和個人照片當日起365天內有效。購買年卡後2個月內未開通（即未綁定個人識別資訊），將會自動開始計算有效期限。

大部分的景區全年均可無需預約、不限次使用，惟同一景點每天限入園1次，但每天可遊玩多個不同景點。使用時只需出示年卡專屬二維碼或使用人臉辨識即可入場。個別景區有使用時間及次數限制，或需進行預約，旅客可提前24小時於「粵游匯」公眾號進行預約即可。

旅遊年卡實行實名制，僅限本人使用，使用需同時攜帶居民身份證或有效證件。

廣東旅遊年卡涵蓋景點＋入場次數＋時間一覽

▲ 年卡涵蓋超過70個廣東景點，總值逾人民幣6,800元。

▲ 惠購照句包括多項熱點及活動。

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責任編輯︰陳珈希