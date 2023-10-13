【猜猜我是誰】警方瓦解本地詐騙集團拘33人　至少涉69案騙款逾700萬　　

▲ 警方指針對長者的猜猜我是誰騙案有上升趨勢。（黃傑偉攝）

警方於10月9至13日期間，進行反詐騙案行動「鱷潭」，並鎖定一個本地詐騙集團。行動中，共拘捕30男3女，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪，被捕人年齡介乎15至64歲，當中包括集團主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，涉款達710萬港元。

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東九龍總區刑事總督察鄔凱寧指， 警方留意到針對長者猜猜我是誰騙案有上升趨勢，警方經深入調查鎖定一個詐騙集團，於過去5日展開行動，成功偵破最少40宗電話騙案，40名受害人損失超過400萬元，探員亦成功偵破29宗不同種類科技騙案，包括網上購物騙案、網上情緣、網上投資及網上求職騙案。行動中共拘捕30男3女，年齡介乎15至64歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐及洗黑錢被捕，共騙取710萬元。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察劉啓彥指，於猜猜我是誰案件中，騙徒會偽裝受害人親友，以不同藉口，包括被禁錮及被捕，針對長者關懷親人之心騙取金錢，警方經深入調查，鎖定一個詐騙集團，成功拘捕10名男子，年齡介乎15至51歲，報稱無業、學生、廚師及倉務員，並檢取多部手提電話，被捕人包括集團主腦，骨幹成員及負責收取騙款成員，部分人有黑幫背景，行動中並檢獲多部手提電話。被捕人涉嫌干犯2月至9月40宗電話騙案。受害人年齡介乎60至93歲，損失金額介乎1萬至37萬元，總損失高達432萬元。詐騙集團為金字塔式架構，主腦會指示下層成員，於社交平台或留連娛樂場所人士及學生，以搵快錢作招徠，以數百至數千元招攬負責收取保釋金第3層骨干成員，當中一名中五學生成員只有15歲，警方相信已瓦解一個活躍於東九龍猜猜我是誰電話騙案集團，行動仍然持續，不排除會有更多人被捕。

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅指，警方提醒市民如遇到有親友聲稱最近更改電話號碼，及以不同藉口借錢及匯款，便應提高警覺。如遇到遇險親友來電，應即時掛線，聯絡當事人核實情況。如要求索取保釋金，應盡快與該警察局聯絡核實。如遇到要求存款至親友不符姓名及戶口號碼就應致電警方求助。如懷疑受騙可致電警方「防騙易亅熱線求助。

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記者：黃傑偉