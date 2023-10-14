【家庭教育】用餐一半遇兩橫蠻男童趕走食客 媽媽1句回應惹眾怒：果然是一家人

台灣一名男子早前到快餐店享用午膳，突然半路中途殺出一對小兄弟跑來趕人，大吼大叫，又拍沙發又拍桌子，令旁人側目。然而一旁家長視若無睹繼續點餐，沒有出面制止。該食客拍低片段放上網，引來小兄弟母親留言回應。網民慨嘆「看家長回覆，真的是一家人」。

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高雄一名許姓男子早前在社交平台抖音發布一段片段，當時許男在一間美式快餐店用餐，結果不到30分鐘，餐點還未吃完，就有一對小兄弟坐在附近座位上，兩人等位十分鐘左右就開始不耐煩，弟弟用手撥弄客人餐盤，而哥哥則怒氣沖沖地直喊「快點給我滾開，這不是你自己的位置」，「給我離開，這不是你家」，後來「又搥沙發、又搥桌子」，叫許男「滾回家坐」。

▲ 一對小兄弟為霸位，竟對人大吼大叫，又拍沙發又拍桌子。(網上圖片)

小孩離譜行為令人側目，但整個過程中並未看到兩兄弟的家長出面制止，或進行教育，任由年幼子女失控，讓當事人許男相當詫異。許男稱：「你家長不制止你小孩的行為，請他們過來霸佔位置這樣子，我是覺得說是台灣教育出了什麼問題。」

而兩兄弟行為亦激怒一眾網民，直言不想讓位，「本來想走，直接留下來吹冷氣」、「呼朋引伴找朋友來，我請客然後慢慢聊」、「我會死不走，戴上耳機開始追劇」、「我會繼續滑我的手機，讓他們等」、「「本來想走，立馬再點一份」。

亦有網友提出反制之道，「跟他說我很久沒打小孩了，別逼我」、「突然不想生小孩了」、「是我就開罵，小朋友不敢靠近很兇的大人」、「抓準時機跟他一起敲桌子」、「我會直接站起來大喊，怎樣？！然後這兩個就會哭著跑走了」。

最令人意想不到的是，兩兄弟母親看畢影片後也親身留言，「孩子說出那些話我也是嚇一跳，我是真的在點餐還有請店員幫忙。沒叫孩子去趕別人是叫他們等人家離開。孩子是乖巧的，也從未聽過孩子說那些話。然而當場你也沒跟我反應直接離開，您偷錄了孩子我也不知道，孩子很單純你可以直接怪罪我，當下了解狀況一定會道歉請求你的原諒。」

網友感嘆，「果然又是那句名言，我的孩子很乖」、「看看家長的回覆，真的是一家人」。

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責任編輯︰王明芳