【迷姦外傭】涉龜苓膏落藥迷姦印傭成孕　60歲已婚男認強姦等罪囚8年

▲ 60歲已婚男今承認強姦等3罪被判監8年。

60歲冷氣工程公司東主涉於2021年，誘使23歲印傭食用加入安眠藥的龜苓膏後，乘印傭於半昏迷狀態下施暴，事後給她2,000元著她保密，印傭翌日向中介求助及報警，東主隨即被捕，印傭於兩周後證實懷孕及進行人工流產。涉案東主今（13日）高等法院承認強姦等共3罪，被判監8年。暫委法官判刑時斥被告有預謀而犯案，誘使事主食用加料龜苓膏，不接納其求情稱因一時衝動而犯案。

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被告李沛洪（現年60歲），承認強姦罪、施用藥物以獲得或便利作非法的性行為及作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為。

控罪指，被告於2021年11月21日，在深水埗住所強姦X，另導致女子X服用藥物、 物質或物品，意圖使她神志不清或軟弱無力，以使他得以與她作非法的性交。被告另於11月21日至22日期間，給予X2,000元，叫她不要向人講述該罪行，及將犯案時所穿上衣處置，企圖藉此隱瞞他對女子X干犯強姦罪，避免警方發現，而他知道或相信警方可能會調查該罪行。

暫委法官判刑時指，被告案發時58歲，沒有刑事紀錄，為冷氣工程公司東主，現已結業。被告案發時已婚，育有兩名已成人女兒，本案後被告與妻子離婚。

暫委法官法官根據創傷報告指，事主有嚴重焦慮症狀，情緒受困擾，事主因經濟壓力而藉工作麻醉自己。被告求情則指，因一時衝動才犯案，對事主感到萬分愧疚。前妻撰寫求情信指，經歷暴動及疫情後，「搵食艱難」，被告於精神及經濟壓力下作出偏擊行為。暫委法官表示不明白被告為何因經濟壓力致犯下本案，犯案亦不能協助其解決經濟困難，質疑被告事後給更予事主金錢。

暫委法官指本案案情非常嚴重， 被告有預謀行事，不接納因一時衝動而犯案之說法。被告誘使事主食用「加料」龜苓膏，最終導致事主懷孕及須進行人工流產，案中所涉的安眠藥「唑吡呾」屬處方藥物，均加劇本案嚴重性。暫委法官續指指被告於求情信稱已「一無所有」，因離婚協議出售唯一自置物業後，款項全數交給前妻。法官表示不揣測協議目的，認為其歉意流於表面，未有作任何實際行動，考慮所有因素後，就3罪共判監8年。

案情指，X案發時受聘於被告約4個月，X與被告夫婦同住。案發晚上，被告叫X 到客廳吃龜苓膏，X與吃完後約半小時感到量眩、頭痛及渾身無 力，X到廚房拿水時暈眩無力，跌坐在地上。被告將X扶到她的床上狎弄其身體，X仍處於半昏迷狀態時遭被告強姦。X一直哭及神志迷糊，問及被告若太太知道怎辦。被告著X不要說及向X說對不起，並將4張500元紙幣塞進X褲袋，著她不要告訴他人。

翌日早上，X聯絡僱傭中介報警。同日晚上被告被捕，警誡下被告稱「我係有同佢發生過性行為，我有俾返二千蚊佢」。被告警誡下續稱，經同意下與X性交，因當時所穿的上衣骯髒，以及害怕遭X指控強姦，遂將上衣放入白膠袋內後扔掉。

X於12月6日證實懷孕，並於2022年1月7日接受終止懷孕手術，經檢驗在流產胎中發現被告的DNA，而X確認事發前是處女。政府化驗師在X的血液及尿液中檢測到安眠藥「唑吡呾」，專家指「唑吡呾」屬處方藥物，病人服用後可在15分鐘内快速人眠，估計X應服用了超過1粒「唑吡呾」。

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記者：林育慧