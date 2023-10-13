【三高危機】男星常吃1物三高痛風纏身險猝死　靠3招減20公斤逆轉糖尿病

▲ 男星常吃1物三高痛風纏身險猝死，靠3招減20公斤逆轉糖尿病。

不良的生活習慣是許多疾病的元凶。台灣一名36歲男星平時飲食習慣不健康，經常進食1種食物，久而久之出現三高、糖尿病、脂肪肝等問題，更被醫生警告「距離猝死只差一小步」。為了身體健康，他下定決心減肥，成功靠3招逆轉糖尿病。

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林道遠在節目《聚焦2.0》分享，自己受高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸纏身，甚至有20年的痛風病史。他即場接受超聲波檢查，發現有輕度脂肪肝，更被醫生警告如不進行健康管理，「距離猝死只差一小步」。

根據《TVBS新聞》報道，林道遠多年前經營燒烤餐廳，需要親自試食菜式，試過一天吃5塊雞扒，又喝碳酸飲料解膩。後來他因出現異常疲倦、口渴的症狀求醫，檢查後發現患二型糖尿病，飯後血糖值高達330mg/dl，遠高於正常水平的140mg/dL，三酸甘油脂指數亦達1063mg/dl，是正常人的7倍。

▲ 台灣藝人林道遠。（林道遠FB圖片）

林道遠為了家人，下定決心減肥，並先從飲食著手。他過往每餐會吃2碗白飯、且無肉不歡，每日又喝1至2杯全糖飲料；現時他會在飯前喝一碗清湯，先食菜再食肉，另外每日至少跑步半小時，結果在4個月內減走20公斤，糖尿病亦不藥而癒。

何謂二型糖尿病？

據衞生署的資料，二型糖尿病是最常見的糖尿病類型，佔患者90至95%。患者多為中年以上的人士，特別是有家族歷史、肥胖、飲食習慣欠佳或缺乏運動的人士。主要是由於胰島素分泌不足，或身體使用胰島素的能力減弱。患者發病較慢，病徵較不明顯，部分患者初期並不察覺。

部分糖尿病患者沒明顯病徵，可能在驗血時才發現。病徵或包括：

頻密及尿量增多，經常口渴

容易疲倦，體重下降

皮膚及陰部痕癢

傷口發炎及不易癒合

預防糖尿病飲食原則

內分泌及糖尿科專科醫生鍾志東曾接受TOPick訪問時表示，要預防糖尿病，在飲食和烹調上要注意以下原則：

以「少油、少鹽、少糖、高纖」為主

定時定量，避免在同一餐吃得過飽或過少

如有需要，可在兩餐之間加入一至兩個健康小食，如新鮮水果、低脂乳酪、果仁

採用少油的烹調方法，如蒸、煮、炆、焗等

如需用煎或炒的方式烹調食材，宜用易潔鑊，以減少煮食油的使用量

大部分加工處理過的調味料，如海鮮醬、茄汁、蠔油等均含有大量糖分，故不宜使用過量

如想增強食物的鮮味，可利用天然調味料，如薑、蒜頭、花椒、八角等

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責任編輯：羅嘉欣