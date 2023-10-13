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【你好，我的大夫】李成昌客串演神怪露宿者　綠葉王45秒獨白戲晒多層次演技

娛樂 13:38 2023/10/13

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熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《你好，我的大夫》

TVB劇《你好，我的大夫》在今晚（10月13日）播出大結局，而在昨晚（10月12日）的《你好，我的大夫》有無綫超強綠葉李成昌客串現身，飾演神怪露宿者阿柏一角。

劇情講述嘉應（蔡思貝飾）停職期間於橋底義診幫助貧苦大眾，其間阿柏不但不領情，更鬧爆她超離地：「畀老鼠咬死喺出面仲唔係大新聞？喺呢度冇人理架。呢度係人間地獄，你何德何能妄想喺度做救世主？餓嘅餓、病嘅病、死嘅死，你救得幾多個？你又幫得幾多個？傻嘅！」

老戲骨昌哥不但句句鏗鏘有聲，而且短短45秒獨白戲已畀足層次，微表情變化更是細緻入微，渾身是戲。

【你好，我的大夫】嘉應遭誣衊為殺人兇手　蔡思貝演繹戲瀑布式爆喊超搶鏡

探討中醫地位

此外，來到結局周，劇情再度集中火力探討中醫，包括中醫在醫學界地位、於現今制度下受到的保障，及社會大眾對其誤解及偏見等。

其中嘉應針對心臟病患Case有感而發的一句：「我覺得好悲哀，明明有病人死咗，點解我要慶幸好彩冇針到佢咋，我幫佢開藥或者針灸本來就係理所當然架…係！」

然後她續指：「做完治療佢可能都會死，但呢種情況喺西醫都會發生架，點解明明我哋都係想救人，西醫就有權判病人死於自身疾病，而我哋中醫就要受到質疑？甚至負上更大嘅責任？社會大眾對中醫嘅了解實在太少，病人對我哋中醫師信任亦都唔夠…」

發人深省，觸動網民熱烈討論之餘，不少中醫界專業人士亦感激劇集為其發聲，網民留言：「讓更多人了解到中醫所面對的問題」、「沒有將中醫神化之感，貼合臨床現實，難能可貴」、「很喜歡《大夫》的劇本，立意很好」。

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【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

撰文 : TOPick柴犬出動

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