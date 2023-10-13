【親子關係】善意提醒被女兒說成「又鬧我」 導演爸爸選擇忍：家從來不是講道理地方

▲ 劉偉恆認為，家從來不是講道理的地方。

在網上討論區看到一段留言，留言者應該是一位年輕人，他說：「年少時覺得父母好偉大，是世上最好的人，會帶我去玩，煮好東西給我吃。人大了，漸漸有了思想，才發現父母都是人，他們都會任性、偏執……結果發現愈大愈難溝通……雖然他們很愛我，仍然會煮我喜歡吃的食物、會擔心我……但我們可能永遠做不到真正的思想交流……」

看了這段留言，我呆了好一會，心想，如果留言的人是我女兒會如何？（當然暫時不可能，因為她只有十歲）我又會否同樣是那些不明事理、又永不承認錯誤的爸爸？

每個年代都有代溝，每個年代的子女都會覺得父母不明白自己的想法兼大錯特錯，有人說這叫反叛，我會覺得這是成長的必經階段。我也曾經是那位叛逆的兒子，總之父母那一套就「必反」，我行我素才叫「型」。

時移勢易，我從那位覺得爸爸媽媽很落伍、從來不明白我的兒子，慢慢變成女兒口中那位思想保守又固執的爸爸。尤其是大女饅頭，近幾個月開始感受到她的急速成長，叮嚀多一句便嫌我「囉嗦」，善意的提醒會被說成「又鬧我」，和她的「衝突」亦變得愈來愈多。

上述那位網民的心聲，對我是即時的提醒。或許，家並不是只講道理的地方，有時關係可能在道理之上。說通了道理，但輸了關係，那又如何？若然有一天女兒說出上述的留言，恐怕我會痛哭三日三夜，到時才想挽回大家的關係，恐怕為時已晚。

正所謂「今日留一綫，他日好相見」，我寧可飾演那位甚麼也不懂的傻爸爸，也不想成為她口中那「食古不化」的惡爸爸。

為了我們的關係，一字記之曰：忍。

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