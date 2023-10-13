【癌症殺手】35歲護士背痛被誤診「長新冠」　揭乳癌擴散肺部病逝遺稚女【附乳房病變徵兆】

▲ 35歲護士背痛被誤診「長新冠」，揭乳癌擴散肺部病逝遺稚女。

留意乳癌警號！一名35歲女護士因劇烈背痛求醫，被診斷為「長新冠」，10日後才被發現是誤診，實則是乳癌擴散至肺部，2個月後不幸離世，遺下稚女。

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據英國《每日郵報》報道，35歲女護士Brogan Williams曾在5年前首次被診斷出患乳癌。她最初於2018年12月正值孕期時，被丈夫發現有乳頭内陷問題，疑似乳癌跡象。為避免影響胎兒，Brogan在生產後便立即求醫，於2019年1月確診第3期「HER2乳癌」，癌細胞已擴散至淋巴結等部位。所幸Brogan接受手術切除乳房，並經過多輪電療及化療後，病情顯著受控，更未檢測出其體内存在癌細胞。

2020年10月，正值新冠疫情肆虐期間，雖然一切數據都顯示Brogan已康復，但她開始出現莫名的背痛、氣促。做過磁力共振掃描（MRI）也未發現脊椎有異常。由於疫情關係，Brogan不能與醫生面診，求助腫瘤科醫生卻得到回覆指她「太年輕，乳癌不可能復發」，最終不了了之。

乳癌復發擴散致背痛 被誤診「長新冠」

2021年7月，Brogan因爬樓梯時劇烈背痛而求醫，但醫生診斷她為感染新冠後的「長新冠」所致，回家休養即可，但其實Brogan從未感染過新冠肺炎。10日後，Brogan再到急症室求醫，醫生再翻查她的CT掃描紀錄，發現Brogan體內的癌細胞已擴散至肺部，病情惡化至末期，預期她的壽命只剩兩周，被安排安寧治療護度過人生最後時光。

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10月9日，Brogan不幸離世，遺下稚女。她的家人在社交平台Instagram發文宣布她去世的消息：

這是我們誰都不想要、也沒有準備好傳遞的消息。10月9日星期一，我們美麗的Brogan安詳地睡著了。

乳癌症狀

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾接受TOPick訪問，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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7種食物預防癌症

註冊營養師陳婷豐（Judith）曾接受TOPick訪問，介紹多種有助預防乳癌的食物。她表示，有流行病學研究指出，常吃連皮雞肉的人士患乳癌風險較高。為此，她介紹多種含有抗氧化劑的食物，有助預防癌症：

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責任編輯：羅嘉欣