【虛報行蹤】茶行太子女涉瞞洪門宴行蹤續審　控方專家指辯方報告沒提及被告曾作認知檢查

▲ 控方專家證人、腦神經科醫生張德輝今續作供。（陳曉欣攝）

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，案件今（13日）於九龍城裁判法院續審。控方專家證人、腦神經科醫生供稱，有認知功能障礙的病人一般會被安排進行檢查了解病因，但辯方專家報告並沒有提及被告曾接受認知功能檢查，僅提供了相關醫學文獻。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

控方專家證人、腦神經科醫生張德輝作供稱，當病人有神經科或精神科病徵時，病人一般會被安排驗血或進行磁力共振掃描等神經成像測試，以評估病人的腦部結構是否有損傷，以及引致認知功能障礙的原因。張補充，另透過神經心理學檢查，神經心理學家可評估病人的智力、專注力及言語等能力有否障礙，避免病人誇大病情。

張指，辯方的專家報告沒有提及被告曾進行任何認知功能相關檢查，僅提供了相關醫學文獻。早前張曾總結辯方專家報告指，被告屬中度至嚴重感染，影響認知功能。

此外，控方申請修訂被告涉向賴潔生提供虛假資料的控罪，指希望控罪更聚焦於被告涉虛報離家前往生日派對一事。辯方不反對，暫委裁判批准申請。

控罪現修訂為，被告於2022年1月7日約12時45分，明知而向獲授權人員賴潔生提供虛假資料，即於1月3日約晚上9時15分，離家前往灣仔 Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant的生日派對。控罪原指控被告在沒有離開的士的情況下，在上環高樂花園地下放下物品後回家的部分今被刪去。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣