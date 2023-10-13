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【周處除三害】阮經天打到當場吐血　60歲袁富華開拍前練拳擊操體能

娛樂 14:36 2023/10/13

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《周處除三害》

獲本屆金馬獎7項提名的《周處除三害》，是香港導演黃精甫初殺入台灣影壇編導之作，他更憑此片入圍爭金馬獎最佳導演大獎。男主角阮經天亦憑《周處除三害》獲提名本屆金馬獎最佳男主角。

阮經天在片中親自上陣多場動作戲，呈現黃精甫導演擅長的暴力美學。他在片內與袁富華和李李仁拳拳到肉的肉搏戰，看得令人血脈賁張。

【周處除三害】阮經天減磅演末期癌症病人　破格演出成金馬獎金馬獎影帝大熱

由大街打到窄巷

一開場，阮經天和李李仁已上演了近5分鐘的肉搏追逐，兩人由大街打到窄巷，之後更從兩層樓高的地方跳下，跌入小屋中繼續惡纏。

他們因太過投入而雙雙受傷，李李仁不只太陽穴被肘擊數十下而腫起，更不小心撞到阮經天下巴，令他當場吐血。

拍完這一場戲，李李仁對小天入戲的演出，笑說：「小天根本就是坦克車，就這樣直直衝過來的！」

小天也透露：「過往演動作戲，會有套招或做反應的方式騙過觀眾，但這次我們希望觀眾能感受到角色的痛，所以在演的時候，是真的希望做到這些激烈對打的真實畫面。」

袁富華開拍前特訓

已近60歲的袁富華形容片中的打鬥戲是「從影以來最大挑戰」，首次挑戰大量打鬥戲的他，到台灣拍攝前特別找師傅練了兩個月拳擊和體能。

對於黃精甫導演找他扮演通緝犯「香港仔」一角，袁富華感激表示：「這是我很感恩的一件事，因為我年紀不小了，沒有導演敢找我拍打戲，但正正就是黃精甫導演夠膽給我嘗試，這個就是他的過人之處。」

3位演員一起共演了在河川追逐及互毆鬥場面，他們在溪水中拍攝多天，李李仁戴著護具的皮膚因而引發濕疹。拍畢這一幕後，袁富華和阮經天拍攝廢墟肉搏場面，這場戲足足拍了5天，每日都是快天亮才收工，拍完兩人直接虛脫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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