【香港高鐵5周年】73站點任你揀　搭新綫去江門浸溫泉！

高鐵接通內地73個站點，7個大灣區城巿，方便港人北上旅遊消費，也連帶兩地文化交流、旅遊及經濟篷勃發展，促進互聯互通，創造機遇。

高鐵自2018年9月開通以來，已接載了超過3,500萬人次的龐大客流（截至2023年8月），證明高鐵廣受大眾歡迎！隨着版圖不斷拓展，聯同新近開通的湛江西綫，現在可以由香港西九龍站直達的內地站點已擴展至73個，由香港前往深圳、廣州、東莞、佛山、肇慶、惠州、江門等大灣區城巿可謂易如反掌！

兩地聯繫愈趨緊密，更多震撼美景、文化古城、網紅打卡熱點「在綫」等待大家發掘，立即計劃一趟沿綫食、買、玩長短途高鐵旅程吧！



路綫選擇更多、出行更富彈性



隨着廣州東、成都東及湛江西3條新綫於今年先後開通，「高鐵遊」可選擇的城巿亦越來越多。近來港人逢假日或周末北上消費成為趨勢，高鐵因應旅客需求而不斷加密廣州東綫的班次，由初期每日12班增至20班，提供更多時間選擇。另一方面，高鐵亦推出福田「靈活行」即日變更車次安排，方便往來香港及福田的旅客因應個人需要靈活調整行程，除基本的一般改票1次外，更可於出發當日免費額外再改3次，出行更富彈性。

▲ 透過福田「靈活行」即日變更車次安排，即使早到或遲到，可就你時間，有額外3次機會改乘其他指定班次。

為提升旅客的乘車體驗，高鐵於廣州東綫引進了「升級版復興號列車」，配備更舒適的車廂及座椅，加上電子車票的推出，毋須再用實體車票，直接用證件就可以過閘搭車，務求讓每一位乘客享受更方便、舒適的高鐵旅程。

▲ 隨着廣州東、成都東及湛江西3條新綫於今年先後開通，「高鐵遊」可選擇的城巿亦越來越多。

為慶祝開通5周年，高鐵更特別與旅行社攜手推出多項優惠回饋顧客：



試試運氣 即抽$5雙人2天團



後日10月18日（星期三）下午2至6時，高鐵限時推出抽獎活動，透過MTR Mobile送出20,000份獎品慶祝開通5周年，總值超過港幣240萬，當中包括用$5購買雙人2天團或低至$10購買高鐵車票。

即睇「一撳抽獎」活動詳情：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/Instant_Win.html



高鐵超值團大激賞



高鐵與8間旅行社合作，推出超過50款「超值團」，團費低至$249！目的地涵蓋逾15個內地城市，包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等城市。10月13日開始接受報團。

即睇高鐵5周年「超值團」詳情：https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/Super_value.html



購買車票享高達10%現金回贈



高鐵更與中銀香港攜手推出大灣區青年卡（信用卡）高鐵車費回贈優惠，憑卡於指定地點購買跨境高鐵車票，可享10%車費回贈#，回贈額高達每月$200，鼓勵年青人探索大灣區，發掘更多發展機遇！

高達10%現金回贈詳情: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/BOC_credit_card_offer.html

#受有關條款及細則約束。



（特約）