【尖子透視】從小不愛讀書中四全科不合格 媽媽一句鼓勵令「逃學威龍」變仁醫

▲ 媽媽一句說話，令逃學威龍變仁醫。

父母和師長會應如何回應及正向鼓勵考試零分的小孩? 馬來西亞一名醫生分享自己從「逃學威龍」成精通多國語言仁醫的故事，他指從小不愛學習，中四的時候更加全科不合格，後來因母親及學長一句話認真學習，長大後前往俄羅斯修讀醫科考取第一名，並懂得多種地方言語，畢業後更成為醫生，於2020 年新冠開始傳播時，在醫院擔任前線的醫生，現開設自己診所，繼續拯救生命。

逃學和考試0分達人

現年38歲吳抒洤醫生，現時於馬來西亞的安順市經營自己診所，每天醫治不同的病人，他認為學醫難，其實行醫更難，每當自己治好病人，尤是患上嚴重疾病者，如心臟病、肺炎患者，總會產生滿足感，誰會想到這位仁醫在童年時是「考試零分常客」。

吳醫生出身家貧，童年不愛讀書和做功課，常被老師罰留堂，被老師形容是「懶惰蟲」，放學後會騎單車到處去玩、釣魚和捉鳥。中學時期，吳抒洤更加經常性逃學曠課，到遊戲機中心打機，勉強升上中四理科班後，第一學期成績滿江紅，其中化學科更只有0分。

慈母一句話改變人生

回想當年自己求學時的懶惰，吳抒洤指媽媽對他感到非常憂心，到底是甚麽令他改變發奮讀書呢？他歸功於媽媽及學長的鼓勵，他感嘆地表示：「我後來受到母親和學長一句『教育可改變人生』感化，開始認真學習。」由於當時吳抒洤沒錢買參考書，每逢周末就去圖書館閱讀參考書和做作業，並在各圖書館內內學生請教功課，此後學業漸有改進，終在馬來西亞教育文憑中考取 11A。

前往俄羅斯學醫踏上行醫之路 並提升外語能力

由於家境貧窮，吳抒洤幸好得到父母的支持及親戚資助，遠赴俄羅斯的克里米亞國立醫科大學修讀醫學，更連續兩年考獲佳績取得第一名。他分享，在俄羅斯學醫期間，最難忘的是首次以手術刀解剖人類屍體，他更參加過歐洲醫學生研討會，作品更獲得佳績。

吳抒洤在馬來西亞土生土長，畢業後在俄羅斯接受教育，因此能掌握英語、國語、華語、方言及俄語。吳抒洤在俄羅斯考取醫學學士後，回到馬來亞大學再考取家庭醫學碩士，畢業後先後在不同的診所機構行醫12年，履行醫生救助生命的天職。

現時他在安順市開設自己的家庭診所，服務社區百姓。回想在2020年新冠疫情爆發初期，他更加不顧自己危險當前綫醫生拯救市民生命，

許多人害怕受到感染之時，我在馬大醫院當前線醫生，也算盡了醫生的一個社會職責。

他希望藉著分享自己從0分學生到成為仁醫的成長故事，希望讓所有的教育工作者明白要有教無類，

不要放棄小時候看來學習不佳、懶惰的學生，他們之中，經過指導後，一樣可以成功。

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責任編輯︰王明芳