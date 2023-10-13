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【打擊詐騙】擬成立「民間反詐騙大聯盟」　吳傑莊促加強跨境協作

政治 16:47 2023/10/13

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吳傑莊見鄧炳強提交建議。（吳傑莊Facebook圖片）

立法會選委界議員吳傑莊表示，非常關注近日一些科技罪案、涉嫌詐騙及網絡欺詐問題，計劃聯同業界及網絡科技專家成立一個「民間反詐騙大聯盟」。

吳傑莊今日約見保安局局長鄧炳強反映意見並提出建議，形容局方反應正面，會向受詐騙案影響人士提供協助。

吳傑莊認為特區政府應善用「一國兩制」方針，尋求中央更多的支持，開展全球警務交流合作，加強就網絡騙案和罪行與其他地區協作執法，以打擊科技犯罪、減低網絡安全威脅。

他續指，現時很多市民對科技犯罪及網絡陷阱認知有限，易誤墮網絡詐騙陷阱，特別是近年興起的數字資產交易，認為特區政府應加強宣傳和公眾教育，讓公眾更了解更多網絡科技及相關投資產品的風險，包括定期到學校及社區中心舉行展覽、座談會，以及在電子媒體增加講解科技犯罪、網絡詐騙及數字資產投資的節目。

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責任編輯：林曉君

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