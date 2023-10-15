【復蘇之路】各國關注經濟復蘇較預期慢且不均衡　預期挑戰重重

▲ 陳茂波上周在摩洛哥出席國基會及世銀集團年會。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波上周以中國代表團成員身分在摩洛哥馬拉喀什出席了國際貨幣基金組織（國基會）(International Monetary Fund)及世界銀行（世銀）集團 (World Bank Group)年會。他表示，全球經濟復蘇較預期慢、亦不均衡，預期更挑戰重重，是今次年會中各國關注的焦點。多個地區疫後增長動力不足，地緣政治衝突升溫、高通脹持續等，繼續困擾全球經濟前景。不少與會代表更擔心，高利率環境會維持更長時間。

陳茂波在網誌中指出，大會關注的另一議題是氣候變化和綠色轉型。至今，全球在綠色轉型方面的資金缺口仍然巨大，如何更有力、更有效鼓勵及槓桿私人市場的資金參與這個進程，至為關鍵。此外，大會亦聚焦討論全球貧窮和糧食危機問題。

陳茂波在會議期間分別會見國基會和世銀的高層代表，以及一些其他國家的央行行長和國際金融機構的高層。大家就著環球和區域經濟情況、國際地緣政治、綠色金融、數字經濟、金融科技發展等交流意見。他邀請與會者出席明年初在本港舉行的綠色科技周（GreenTech Summit）和綠色金融周（Green Week），指屆時香港將匯聚全球綠色相關行業的精英，在推動更多具建設性國際對話的同時，有望促成更多綠色資金和項目的對接，開啟更多綠色發展合作的可能性。

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責任編輯：林曉君