  • 29°C
香港時間 : 20231015日 (週日) 16:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復蘇之路】各國關注經濟復蘇較預期慢且不均衡　預期挑戰重重

政治 15:53 2023/10/15

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

陳茂波上周在摩洛哥出席國基會及世銀集團年會。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波上周以中國代表團成員身分在摩洛哥馬拉喀什出席了國際貨幣基金組織（國基會）(International Monetary Fund)及世界銀行（世銀）集團 (World Bank Group)年會。他表示，全球經濟復蘇較預期慢、亦不均衡，預期更挑戰重重，是今次年會中各國關注的焦點。多個地區疫後增長動力不足，地緣政治衝突升溫、高通脹持續等，繼續困擾全球經濟前景。不少與會代表更擔心，高利率環境會維持更長時間。

陳茂波在網誌中指出，大會關注的另一議題是氣候變化和綠色轉型。至今，全球在綠色轉型方面的資金缺口仍然巨大，如何更有力、更有效鼓勵及槓桿私人市場的資金參與這個進程，至為關鍵。此外，大會亦聚焦討論全球貧窮和糧食危機問題。

陳茂波在會議期間分別會見國基會和世銀的高層代表，以及一些其他國家的央行行長和國際金融機構的高層。大家就著環球和區域經濟情況、國際地緣政治、綠色金融、數字經濟、金融科技發展等交流意見。他邀請與會者出席明年初在本港舉行的綠色科技周（GreenTech Summit）和綠色金融周（Green Week），指屆時香港將匯聚全球綠色相關行業的精英，在推動更多具建設性國際對話的同時，有望促成更多綠色資金和項目的對接，開啟更多綠色發展合作的可能性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善
16:53 2023/05/07
【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善
【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一
16:38 2023/06/04
【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一
【財爺網誌】陳茂波：就引進重點企業　相信短期內有好消息公布
16:01 2023/07/09
【財爺網誌】陳茂波：就引進重點企業　相信短期內有好消息公布
【財爺網誌】陳茂波：航空業復蘇勢頭良好　料機場每日客運量明年全面恢復
15:57 2023/08/20
【財爺網誌】陳茂波：航空業復蘇勢頭良好　料機場每日客運量明年全面恢復

你可能感興趣

【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善
16:53 2023/05/07
【財爺網誌】陳茂波︰本港經濟復蘇仍處初始階段　外圍不惡化年內有望進一步改善
【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一
16:38 2023/06/04
【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一
【財爺網誌】陳茂波：就引進重點企業　相信短期內有好消息公布
16:01 2023/07/09
【財爺網誌】陳茂波：就引進重點企業　相信短期內有好消息公布
經濟衰退 財政政策 國際貨幣基金組織 摩洛哥 氣候暖化 地緣政治 陳茂波 通脹 金融 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月15日 時間12:05）
【家教問題】港人食飯餐桌禮儀失禮？ 網民數5大肉酸行為：不分公私筷亂夾餸
【家教問題】港人食飯餐桌禮儀失禮？ 網民數5大肉酸行為：不分公私筷亂夾餸