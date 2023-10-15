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【區議會選舉】民主黨最終改派6人參選　羅健熙：已向選管會申取三會成員聯絡

政治 16:06 2023/10/15

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民主黨將派6人參選區議會選舉。（戴朗希攝）

區議會選舉提名期周二展開，早前宣布將派8人參選的民主黨，今日宣布改派包括黨主席羅健熙在內等6人參選。羅健熙透露，羅健熙指，過去一周向選管會申請選民登記冊摘錄，包括全名、地址等資料，將去信爭取提名。

代表民主黨出戰的6名參選人包括：

主席羅健熙（南區東南選區）、副主席伍凱欣（中西區中區選區）、現任油尖旺區議會副主席朱子洛（油尖旺南選區）、前觀塘區議員葉梓傑（觀塘東南選區）、前南區區議員黎熙琳（南區西北選區）、前南區區議會潘秉康（東區康灣選區）。

註：（）內為各人擬戰選區

將寄信三會成員介紹地區經驗和理念

民主黨擬派6人中，有5人曾在2019年宣誓風波中辭職。被問到為何最終僅6人，羅健熙指黨友有不同想法，自己會尊重。羅健熙相信6位參選人符合愛國愛港原則，他透露，在得到三會成員的資料後，會寄信爭取提名，信中會詳述參選人的地區經驗和信念，及早前向特首提交的施政報告建議書的內容。至於會否登門拜訪，羅健熙表示，黨內暫沒有這個想法。

羅健熙強調，暫時只專注做好第一步，對「Plan B」未有任何計劃，又指外面有好多不同評論，民主黨只能盡力做好自己去服務市民。

民協派2人參選

另外民協今日舉行執委會會議，通過民協總幹事郭偉誠、現任屯門區議會周啟廉代表民協參選區議會選舉。本身是註冊社工的郭偉誠擬出選深水埗東選區。周啟廉則參選屯門西選區，尋求連任。

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記者：戴朗希

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