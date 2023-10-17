【區議會選舉】馬志恆參選搵明星老婆撐場　鄧巧彤扮花木蘭搶鏡

▲ 謝芷倫現身支持丈夫馬志恆參選。（戴朗希攝）

區議會選舉提名期今展開，各政團均有人報名，競選者眾多，如何搶鏡？其中，競逐九龍城南選區的新方向的馬志恆有明星老婆撐場，其太太原來是藝人謝芷倫。

謝芷倫因TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演秘書Mandy而成功「入屋」，2021年結婚時僅稱丈夫是大其幾年的圈外人。今次馬志恆參選，外界方知二人關係。

馬志恆多謝太太及立法會教育界議員朱國強支持，形容自己求取提名不容易，即使自己是三會成員，每日都由朝到晚爭取提名，介紹政綱，又稱參選未與其他組織協調。

九龍城南選區目前最多人競逐，馬志恆的對手包括民建聯吳寶強、經民聯李超宇。

▲ 工聯會鄧巧彤花木蘭裝扮。（工聯會供圖）

至於競逐九龍城北選區的工聯會鄧巧彤，則一身花木蘭裝扮現身。獲工聯會會務顧問陳婉嫻、榮譽會長林淑儀、理事長黃國等高層撐場，黃國更進行授令旗儀式，寓意她代表工聯會出征選戰。鄧巧彤的對手目前有民建聯關浩洋。

工聯會8名港島區參選人同於今日報名參選，會長吳秋北透露，工聯會派出的46人基本上已取得三會提名，形容地區人士和三會成員都是相熟朋友，「沒有困難」。

區選參選人名單請看

另外，民建聯港島區及離島區9名地方選區參選人今日報名參選，獲民建聯多位高層及立法會議員現身支持。民建聯主席陳克勤表示，成員爭取提名順利，沒聽到民建聯有人取不到提名。對於政府擬推區選夜繽紛，陳克勤說，各式各樣鼓勵市民投票的活動都應支持。

民建聯一眾參選人包括中西區中區施永泰、中西區西區劉天正、灣仔區穆家駿、東區太北區丁江浩、東區康灣區李清霞、東區柴灣植潔鈴、南區東南林浩瑋、南區西北張偉楠，及離島區葉培基。

▲ 民建聯離島及港島區參選人。（民建聯供圖）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希 林曉君