【ViuTV節目發布會】吳啟洋許寶恆爆緋聞後首同台　 Phoebus新劇大玩BL元素有咀戲

▲ 好尷尬呀！

ViuTV在今日（10月13日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2024》節目發布會， MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、周家怡、周國賢、鄧麗欣、張達倫、陳湛文、陸駿光等人出席。

吉祥物生Bear、生菜率先出場，同時介紹新成員生氣（Sound Hey），此吉祥物代表「Hater」。

今日介紹將會推出7套原創劇集，包括《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》、《出租大叔》、《無人之境》、《反起跑線聯盟2》、《弊傢伙 我要去祓魔》、《17年命運週期》、《島嶼協奏曲》和《社內相親》。

【P1X3L成員】吳啟洋親認與Jamie分手 強調不涉及第三者與Alice只是好朋友

與緋聞女友首同台

在介紹節目《P1X3L 5G 八星賀歲》時，吳啟洋（Phoebus） 與緋聞女友許寶恆（Alice）自爆出緋聞後首次同台，現場所見二人顯得十分避忌，同台零交流，中間又相隔了鍾卓穎Ash，場面尷尬。

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大玩BL元素 強尼被鬧

而且，Phoebus今次在《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》中更「處男下海」，與男對手有錫錫情節，大玩BL元素，相信會令觀眾有新驚喜。

至於介紹劇集《出租大叔》時，當中有強尼﹑張達倫﹑陸駿光和陳子豐，不少網民認為ViuTV變老人台，毫無新意，但有人仍力撐他們！

另外，綜藝節目則有《P1X3L 5G 八星賀歲》、《公司冇逼我跑馬拉松》、《究竟讀緊乜》、《MIRROR Time》、《貓之旅神》、《富士山朝聖之旅 2》、《食得怪先好嗌 2》、《消失旅行團》、《消失旅行團》、《同AI開片》和《神之調酒師》。

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大方面對緋聞

發布會後，吳啟洋接受傳媒訪問，問及《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》有「男男錫錫」場面，他表示：「感覺好難形容，我是閉上眼睛，所以不知道，因為打開眼會出戲，所以要閉上眼。」

對於將拍新節目《P1X3L 5G 八星賀歲》，Phoebus與曾傳緋聞Alice再合作，他表示不尷尬也不會擔心，表示彼此也有傾偈：「我們仲會一齊拍節目。」隊友歐鎮灝（George）更幫忙解圍：「我們8個一齊行。」

至於Alice對於與Phoebus再齊拍節目，她受訪稱不會：「平常心面對，大家見面不會尷尬，都是平常心相處，因為我們8個拍完節目friend了好多，所以自然相處。」

▲ （後左起）何洛瑤、鍾卓穎、葛綽瑤、許寶恆、楊安妮；（前左起）P1X3L成員歐鎮灝、吳啟洋、葉振弘。（陳慧安 攝）

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記者：游艾維

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