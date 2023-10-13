【迪士尼】魔雪奇緣世界設施曝光　「魔雪奇幻之旅」船隻隨時俯衝園方籲時刻看管幼童

▲ （黃建輝攝）

籌備七年的香港迪士尼樂園全新園區「魔雪奇緣世界」將於11月20日開幕，記者今（13日）率先體驗園內三大主題遊樂設施及表演，包括乘船體驗「魔雪奇幻之旅」、過山車「雪嶺滑雪橇」及「森林小天地」。

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園方早前推出提早入園證，供持有門票者在樂園開放前最多一小時進入，記者今日所見，新園區2項遊樂設施門口設有二維碼掃描機識別持證人。2項遊樂設施設有會員及普通輪候通道，整體排隊位置充足，均有最少數百米的排隊位置位於室內，不過「雪嶺滑雪橇」初段數十米的排隊位置沒有上蓋，烈日下輪候較辛苦。

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園方聲稱登上「雪嶺滑雪橇」可飽覽新園區景色，記者坐上過山車的確感受到刺激與顛簸，不過短短一分鐘的車程景色霎眼間經過，難以捕捉全區景緻。另外「森林小天地」表演則可與電影《魔雪奇緣》兩名主角互動及欣賞冰雪投影。

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要留意兩個機動遊戲不適合孕婦乘坐，過山車最低身高要求為95厘米，「魔雪奇幻之旅」船隻會後退及循著瀑布短程俯衝，期間有機會濕身，園方呼籲旅程中要時刻看管及抱緊幼童。

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記者：陳麗娜