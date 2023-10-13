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【惡劣天氣】運流局要求港鐵研究9號風球下機鐵維持運作　林世雄：惡劣天氣下應留在室內

社會 16:22 2023/10/13

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運輸及物流局局長林世雄在香港國際機場會見傳媒。（陳靜儀攝）

運輸及物流局局長林世雄今日（13日）結束訪問越南行程返港，並與香港機場管理局行政總裁林天福會見傳媒。

林世雄指，香港機場作為國際航空樞紐，一直盡量在可行情況下保持運作，在剛過去的颱風期間，大部份航班維持升降，但陸路交通配套有檢討空間。

他指出，已要求港鐵公司研究9號風球下機鐵停運的安排，局方會繼續同港鐵跟進相關研究，會適時向公眾交通。

林天福則提出，當掛九號正在生效時，鼓勵乘客留在機場客運大樓內，當日亦已不斷廣播，呼籲旅客留在機場客運大樓內暫避。

他又指，機場本身設計特別寬闊，是為了應對突發情況，未來如再有極端天氣時，會做好溝通工作，提供更多臨時座椅和休息空間；亦會檢討的士排隊方法，如引入取籌號系統，減少旅客室外排隊時間。

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記者：陳梓蔚

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