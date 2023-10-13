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【非禮胞妹】涉41年前非禮9歲胞妹　56歲兄認罪判監7個月

社會 16:27 2023/10/13

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（資料圖片）

曾任工程師的男子涉於15歲時，在趁9歲胞妹睡覺時肆意非禮，兩人於36年後的家庭聚會上起爭執，事件才被揭發。現年56歲兄長早前承認5項非禮罪，今（13日）於區域法院被判監7個月。暫委法官判刑時指，雖然被告當時正值青春期，然而被告理應知道行為有違倫常。

被告L. K. S.（56歲，無業），早前承認5項非禮罪，事發於1982年3月至6月，被告今沒有律師代表。

暫委法官判刑時指，被告與前妻育有兩女，早前涉因管教時以衣架弄傷女兒，被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，被判感化令。被告亦曾於外地讀書時，對本案事主使用暴力而被判感化。

暫委法官指，被告求情時採納其對感化官說法，被告向感化官認罪及表示對事件深感後悔，願意承擔法律責任。被告承認當時對性事好奇，或因性知識不足下犯案。暫委法官又指，被告呈上事主與家人衝突的影像，認同被告一家如感化官所指，是充滿衝突的家庭。

暫委法官引述心理報告顯示，事主認為被告以欺負自己為樂，事主希望被告處以長期監禁，只希望被告展示悔意，報告顯示事主有創傷後壓力反應等。

暫委法官考慮到案發時被告與事主的年齡，案發時被告沒有使用暴力，而是在事主入睡後犯案，並在事主發現時立即縮手，涉案行為不止1次。雖然被告當時正值青春期，但被告理應知道行為有違倫常。

就事主稱遭被告毆打而不敢揭發事件一說，暫委法官則對此有所保留，遂接納被告和事主的衝突並非被告欲令事主噤聲而引致。暫委法官續指，事件於36年後被揭發，其間被告沒有重犯，亦取得相關學位成為工程師，被捕後向警方承認錯誤，亦及早向法庭認罪，遂判監7個月。

案情指，案發於1982年在尖沙咀某單位，被告當時15歲，事主X則9歲。案發時兩人同睡1張床上，被告曾趁X睡覺時非禮其下體，X醒來質問被告，被告縮手後沒有解釋。類似的性侵事件於數月內發生共5次，由於被告經常對X施襲，X未有揭發事件。

及至2018年7月，兩人於家庭聚會時發生爭執，事件最終被揭發。X其後曾被診斷出有分裂情感性障礙。

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記者：梁錦麟

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