【樂極生悲】7歲壽星女戳破34寸巨型生日氣球離奇斃命 母悲慟發文籲家長注意

▲ 7歲女童於生日會結束後一周，戳破34寸巨型生日氣球，離奇斃命，母悲慟發文籲家長注意。

兒童未有危機意識，做家長的應加倍留神，免得後悔莫及！美國一名7歲女童，於10月1日生日會結束後，戳破裝飾的氣球，卻被一個34寸的「7」字巨型鋁箔氣球殘骸纏頭蒙面身亡，其母悲痛欲絕發文警告家長，各種氣球都可能暗藏危機，「我不希望其他人經歷失去孩子所帶來的痛苦和毀滅。」。

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綜合外媒報道，悲劇發生在美國田納西州，7歲女童Alexandra於9月24日舉行生日派對，母親Channa Kelly買了一個34寸彩虹色「7」字的巨型鋁箔氣球及約10個乳膠氣球。

10月1日，即派對完結一周後，Channa知道戳破氣球有窒息風險，因此在客廳陪伴女兒戳破乳膠氣球。隨後女兒想把剩下的「7」字的鋁箔氣球也戳破，Channa低估了這個暗藏危機的鋁箔氣球，所以答應後便走進臥室小睡，

當時沒意識到這氣球有任何風險。

豈料當Channa睡醒後，看到女兒臉部朝下趴在客廳地板上，她有一瞬間以為她睡著了，但後來發現女兒頭上纏著破裂的鋁箔氣球還蒙住臉部。她頓覺事態嚴重，立刻撥打911並立即為女兒做心肺復甦術（CPR），醫護人員抵達時，女兒已返魂乏術。

我歇斯底里地哭了起來，對剛剛發生的事情感到非常震驚和難以置信，我失去唯一的女兒，那奪走我寶貝的東西，正是她的生日氣球。

Channa又指10月1日星期日，她整個世界崩潰了，因為她沒有意識到此類氣球的風險。目前尚不清楚女兒是否死於氦中毒或窒息。她們正在等待初步結果，以最終確定女兒的死因，但需時 4 到 6 個月的時間。

發文警示

Channa在Facebook表示，希望透過分享她們的故事，可以提高家長的認識並教育他們不僅了解乳膠氣球，而且還了解聚酯薄膜氣球的危險。

我希望並祈禱這能防止並挽救其他兒童的生命。我不希望其他人經歷失去孩子所帶來的痛苦和毀滅。

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責任編輯：王明芳