城大於泰晤士世界大學排名再度攀升 HK Tech 300推動「產業」範疇評分指標排名全球第一

▲ 城大在THE世界大學排名榜2024中躍升至第82位，更在「產業」範疇位列全球第一，相信與城大推出大型創新創業計劃「HK Tech 300」的成果有關。（圖片來源：香港城市大學）

香港城市大學（城大）一直致力推動創新、啟發和互動性的教育和科研，早前於英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布2024年世界大學排名中，城大不單連續5年被評為全球頂尖10%以內的大學，今年全球排名由去年第99名躍升至第82位，更在「產業」（Industry）和「國際展望」（International Outlook）範疇分別位列全球第一及第二，冠絕全港院校，於「研究質量」（Research Quality）範疇得分亦有所上升。城大相信排名上升，與其旗艦創新創業計劃「HK Tech 300」帶動產業的投資和收入，及排名指標更新有關。

在剛公布的THE世界大學排名榜2024中，共有超過1,900家來自全球108個國家或地區的大學入圍，創歷年紀錄。城大連續5年被評為全球頂尖10%以內的大學，今年全球排名第82位，較去年大幅攀升17位；在最新的「THE世界大學排名方法3.0」中5項排名支柱的多項指標，均有所進步。其中在「產業」範疇與世界其他27間頂尖大學並列全球第一，城大相信與推出HK Tech 300計劃所取得的成果有關。

城大校長梅彥昌教授表示，「城大會繼續推動創新、啟發和互動性的教育和科研，帶領城大師生迎接全球發展趨勢，成為真正的世界公民和一流的研究人員，為香港社會、國家和世界作出貢獻」。



HK Tech 300帶動產業投資 城大生為初創圈注入新動力



HK Tech 300是由城大撥款6億港元進行的大型創新創業計劃，協助有志投身科創的城大學生、校友、科研人員以及其他人士成立初創公司，開展創業之旅。HK Tech 300投入的資金及計劃規模均是亞洲區內大學之首，目前已有逾130家初創企業獲最高達100萬港元的天使基金投資，另有超過610支初創團隊獲10萬港元的種子基金。計劃獲多個合作夥伴鼎力支持，包括創新科技署、投資推廣署、四大商會、工商及創科業界逾90個機構和組織，以及逾150位經驗豐富的工商業界精英及創業家擔任創業導師，攜手支持計劃下的初創公司發展。

多家由城大學生及校友建立的初創企業在HK Tech 300支持下，孵化成具影響力的企業，為香港社會作出貢獻，並先後獲多個外來投資者支持（詳見下表）。當中，獲種子及天使基金投資、由能源及環境學院博士畢業生朱毅豪創辦的創冷科技（i2Cool），其主力研發並已獲專利的被動式輻射製冷物料，可令建築物室內有效降溫，實現節能減碳。該技術已應用於各類型建築，並與志願團體合作，擴展至校舍、住宅劏房等，以改善弱勢社群的環境。該公司於短短一年間，已先後獲外來投資約3,000萬港元，正進行Pre-A+輪融資，並於香港、內地以至中東多個科創大賽中獲獎，獲得資金及商業發展機會。

而由城大培育、並應用了城大研究成果的兩家生物科技初創企業，最近亦入選《福布斯亞洲》「2023亞洲最值得關注100家企業」，該名單每年重點關注於亞太地區運用新技術開拓服務不足的市場而崛起的小型公司和初創企業。

入選的初創公司之一晶准醫學，由城大研究團隊於2017年創立，開發出突破性液體活檢技術作癌症篩查，能作出精準診斷及疾病監測，目前提供一系列經國家藥品監督管理局許可並獲歐盟合格認證的產品，正在內地40多家醫院使用。該公司先後獲大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）資助及城大天使基金和知名上市公司及家族辦公室投資。近日，晶准醫學獲得太平香港保險科創基金股權投資，並與太平保險建立戰略聯盟，共同開發健康服務產品。

另一入選的是捷博生物，由城大生物醫學系史家海教授及其學生危立坤博士共同創立，先後獲得HK Tech 300的種子和天使基金投資。該公司專門開發用於診斷和治療癌症等疾病的納米抗體，並開發了獨特的平台技術，利用一種香港常見的小鯊魚的免疫接種來製備高親和納米抗體。

梅彥昌校長說：「城大積極推動創科邁步向前，透過HK Tech 300等舉措，繼往開來，培育更多初創生力軍，助力建設香港成為具有全球影響力的國際創新科技中心。」

▲ 創冷科技創辦人朱毅豪博士於今年5月出席於吉隆坡舉行的HK Tech 300東南亞大賽啟動禮。（圖片來源：香港城市大學）

▲ 城大博士畢業生、晶准醫學團隊的鄒恒博士（左）及余瑋健博士（右）。（圖片來源：香港城市大學）

▲ 來自捷博生物的史家海教授（右）及Marco Pirisinu博士（左）（圖片來源：香港城市大學）

了解更多 HK Tech 300: https://bit.ly/49bqo1V



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