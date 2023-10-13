【無障礙城市】議員指本港數碼無障礙建設不足　促政府推網上服務須考慮殘障人士需要

▲ （葛珮帆提供）

本港數碼無障礙建設不足，殘障人士使用網上服務是遇到不少障礙。民建聯立法會議員葛珮帆表示，政府正提升「智方便」平台聯通各政府部門，提供「一網通辨」的智慧政府服務，然而很多政府網上服務並非無障礙設計，讓失明及殘疾人和長者遇科技障礙，同時政府多年推動障礙網站設計，但現時全港只有幾百個網站符合標準，且有支援殘障人士的機構早前測試6個本地網上購物平台手的機應用程式，亦發現全均未能符合無障礙設計，包括未有為貨品優惠的圖片加入文字描述、沒有為輸入欄位加入輔助標籤、部分文字未能符合對比度的比例要求等。

香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮稱，殘障人士出行多有不便，支援更是少之又少，期望在交通方面加強無障礙功能，如在手機應用程式中增加無障礙功能，及優化線上地圖的導航功能等。龍耳Silence創辦人邵日贊就指出聼障人士到各警署求助或報案，或是到醫院求醫時，視像手語翻譯可協助案件分流，減省手語翻譯員地區往來的時間，建議政府研究提供視像手語翻譯服務。

葛珮帆聯同多個關注團體提提出7大建議，包括加大力度推動無障礙網站建設，要求所有政府部門、資助機構及社福機構的網站，達到W3C國際標準的無障礙網站建設；增加津貼鼓勵殘障人士使用數碼及康復創科產品；政府在建設智慧城市的設計階段時應預先諮詢殘障人士及有關機構的意見，並預設必須達至無障礙水平；優化殘障人士出行的數碼和科技支援，在交通方面加強無障礙功能的提供，如在港鐵手機應用程式中增加無障礙功能，並於地鐵站內利用室內定位系統；強化社會資訊通達意識；提供無障礙熱線，政府部門及公營服務機構提供文字查詢熱線，及視像手語翻譯服務，以便利聽障人士的溝通聯絡及查詢；以及加強無障礙數碼支援服務，政府與非牟利機構合作，建立視障人士科技支援專線，以協助殘障人士提升他們的科技運用能力，並提供相關的支援和指導。

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