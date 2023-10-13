【吸煙危害】66歲資深男星日吸5包煙患肺氣腫　醫生警告：剩3個月壽命

▲ 66歲資深男星日吸5包煙患肺氣腫，醫生警告：「剩3個月壽命」。

吸煙危害極大！一名66歲資深男星自少年時期開始吸煙，最高峰時期每日吸5包煙，導致感冒咳嗽數月未癒，被醫生警告再不戒煙「只剩3個月壽命」。

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童星出道、現年66歲的台灣資深男藝人小亮哥，近日錄製節目《聚焦2.0》時表示，自己自16歲開始吸煙，煙齡超過36年。年輕時煙癮大又不懂節制，隨時隨地都要吸煙。40幾歲時更與朋友合夥賣雪茄，每日試不同國家貨源，最高記錄每日要吸5支雪茄；加上平時吸的一般香煙，估計每日攝取尼古丁含量超過5包煙，震驚眾人。

患「肺氣腫」遭警告：剩3個月壽命

小亮哥續指，直至自己50歲時，肺氣腫發作嚴重，咳嗽不止，仿佛肺部快爆炸：

一躺下就猛咳，要坐著才能睡。一個小感冒可以咳3個月，咳到自己都生氣。

小亮哥坦言，當時遭醫生警告，如果再不戒煙就無藥可救，嚴重的話最快3個月左右就會沒命。小亮哥自此被震懾，下定決心戒煙，也終於在52歲時戒煙成功，至今14年一直堅持。此外，小亮哥還透露，除了戒煙，自己還會定期做運動，增加肺活量，並定期到醫院檢查肺部，目前身體狀態已明顯改善，也讓他深知「生命可貴」。

醫生拆解「肺氣腫」

呼吸系統科專科醫生張銳曾接受TOPick訪問指出，「慢阻肺病」分為「肺氣腫」和「慢性支氣管炎」兩種，一旦患上無法根治，只能及早控制治療。患者有9成是煙民，因煙民的呼吸系統長期受破壞，呼吸道收窄及阻塞，肺部難以呼出和吸入空氣，導致氣喘、長期咳嗽等。同時，吸二手煙也有同等危害。

養和醫院呼吸系統科中心主任、呼吸系統科專科醫生林冰亦曾接受TOPick訪問，表示「肺氣腫」特徵是一郁動就氣喘。因肺氣泡是肺部交換氣體的主要部位，像一串提子；「肺氣腫」就像提子穿破，幾粒甚至幾十粒溶在一起，如提子變成西柚，表面容積與血管接觸減少，換氣過程效率變低，影響呼吸。當肺愈來愈大，橫膈膜被壓平，肺氣腫患者每吸一口氣變小，難以呼吸得深，只能快速吸氣，自然就氣促。

林醫生又解釋，人的肺功能在30歲過後開始遞減，吸煙者肺功能則衰退得更快。吸煙更會破壞局部肺部引致肺氣腫，50至60歲會漸見徵狀，例如初期坐下及慢行時沒有問題，要上落樓梯、洗澡時就需要多用氣，換不過氣時就會感到氣喘、甚至慢行也會氣促，需要停下。但不少人不以為意，以為是年紀大自然退化，到求醫才確診肺氣腫，事實上已生病許久。

對此，林醫生告誡煙民：

戒煙幾時都不會嫌遲，因繼續吸煙，肺功能衰退會快3倍。一戒煙的話，衰退會減慢，愈早戒煙愈有好處。

香煙有害物質可致心臟病罹癌

吸煙除了容易患「肺氣腫」導致呼吸困難，據衞生署資料，香煙中的有害物質包括加速衰老的一氧化碳、影響腦部神經的尼古丁、和含有致癌物質的焦油，更對人體有極大危害。

有醫學臨床研究證實，吸煙是引致肺癌的最主要原因，吸煙者還將高機率引發咽喉癌、口腔癌、胃潰瘍。尼古丁及一氧化碳會影響心臟機能，吸煙者患心臟病的機會會比不吸煙者高三倍。

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責任編輯：羅嘉欣