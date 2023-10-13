【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】

▲ 男女團齊晒冷跳唱！

ViuTV今日（10月13日）舉辦《ViuTV 2024》節目發布會，預告來年的劇集及節目。除了預告劇集及綜藝節目，還安排多個表演項目，包括旗下男女團勁歌熱舞。

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）組成的人氣女團COLLAR打頭陣跳唱新歌《Speak Love》，相當落力。

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【ViuTV節目發布會】吳啟洋許寶恆爆緋聞後首同台 Phoebus新劇大玩BL元素有咀戲

疑咪嘴牽罵戰

由吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的男子組合P1X3L；師兄ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡，分別在台上演唱《BOMB》和《枱底隧道》。

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不過，有觀賞直播的網民質疑COLLAR、ERROR及P1X3L咪嘴演出，同時引來酸民直斥ViuTV帶著友台TVB的影子，聊天室瞬間牽起罵戰。

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相反，作為鎮台之寶的人氣男團MIRROR，壓軸登場在台上勁歌熱舞唱出新歌《Catch A Vibe》，表演過後與司儀對話時仍在喘氣，真．跳唱展現實力。

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記者：游艾維

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