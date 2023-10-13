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【基因科技】生物科技公司獲發先進療法牌照　政府澄清屬臨床試驗牌照暫不適用於治療用途

社會 17:05 2023/10/13

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優基科技於觀塘的實驗室及辦公室。(陳展棋攝)

生物科技公司優基科技宣布，今年8月獲藥劑業毒藥管理局先進療法牌照（ATP)，成為本港首間ATP發牌機構，生產細胞及基因治療產品，包括為兒童血癌患者提供CAR-T治療。預計於2024年投產，年產量目標200-250個產品。

醫管局及衞生署表示，8月30日授權本港一間公司生產自體嵌合抗原受體T細胞（CAR-T細胞）作臨床試驗用途。相關牌照指明該公司獲授權生產的CAR-T細胞只限用於臨床試驗用途，而非作任何臨床治療用途。若有關公司有意生產上述藥劑製品作任何臨床治療用途，必須先向管理局申請更改現有牌照條款。

醫管局在2021年於瑪麗醫院試行CAR-T細胞治療服務，目前已擴展相關服務至香港兒童醫院和威爾斯親王醫院。醫管局現時使用的CAR-T細胞治療藥物為「替沙侖賽」（Tisagenlecleucel），已獲註冊作治療用途，並應用於兩種適應症，包括用以治療年齡為25歲或以下的復發或難治性B細胞急性淋巴母細胞性白血病患者，或兩種或以上全身系統性療程後復發或難治性的瀰漫性大型B細胞淋巴癌的成年患者。現時，香港只有「替沙侖賽」CAR-T細胞治療藥物已獲註冊作治療用途，而該款CAR-T細胞治療藥物並非由優基科技生產。

衞生署補充，任何CAR-T細胞若用作治療用途，必須先根據《規例》提交藥劑製品註冊申請，並在確保符合安全、效能及素質標準後，方可獲得管理局批准註冊使用。此外，任何人如欲對人類進行臨床試驗或對動物進行藥物測試，亦必須先根據《規例》申領臨床試驗／藥物測試證明書。未經批准使用任何CAR-T細胞產品作臨床試驗或治療用途，即屬違例並可能干犯刑事罪行。

優基科技創辦人及執行董事李登偉表示，知悉衞生署及醫管局的回應。公司已獲香港藥劑業及毒藥管理局（管理局）於八月三十日發出先進療法製品製造商牌照，生產自體嵌合抗原受體T細胞（CAR-T細胞）。公司第一階段服務是為其他認可機構生產CAR-T細胞作為臨床測試。其後的擴闊或任何ATP相關計劃，亦會繼續根據衛生署及相關監管機構指引。

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責任編輯：陳展棋

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