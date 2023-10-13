【人事任命】前體育專員楊德強獲任全運會統籌辦主任　下周一履新

▲ 前體育專員楊德強獲任全運會統籌辦主任。（資料圖片）

政府宣布，經公開招聘後，委任前體育專員楊德強為文化體育及旅遊局轄下的全國運動會統籌辦公室主任，他將於下周一履新。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，楊德強曾任體育專員一職，熟悉香港體育政策和運作，並具備籌辦國際及區域性大型綜合性運動會和體育賽事的豐富經驗，包括參與移師香港舉行的2008年北京奥林匹克運動會及殘疾人奧運會馬術比賽的統籌工作。

楊潤雄期待全運會統籌辦在楊德強領導下發揮最強能力，與廣東省及澳門順利成功合辦2025年第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會的賽事。



楊德強表示，在未來兩年多，全運會統籌辦將與內地、澳門和香港的相關機構緊密合作，全力辦好2025年全運會。配合啟德體育園的落成，全運會可展示香港以至大灣區舉辦大型體育盛事的能力，希望將來可以吸引更多國際賽事進駐，合力推動體育文化，促進體育專業和產業的持續發展。



楊德強於1984年加入政府任職警務督察，1994年轉職政務職系。他曾在多個決策局及部門服務，其中包括於2016年出任前民政事務局首任體育專員，直至2022年10月。

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責任編輯：趙居逸