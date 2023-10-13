【魔雪奇緣】迪士尼新Frozen園區率先玩　3大遊樂設施+必買精品

▲ 迪士尼Frozen新園區率先玩。

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》Frozen主題園區即將於11月20日正式開幕，今日（13日）園區率先開放予傳媒試玩，當中包括遊樂設施「雪嶺滑雪橇」和「魔雪奇幻之旅」，還有一眾的戶外設施和主題精品，即睇新園區中各項設施的詳情！

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「魔雪奇緣世界」主要分「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」兩部分，中間是阿德爾城堡及阿德爾港。園區內的兩個部分都各設有不同的遊樂設施和精品店。

雪嶺滑雪橇

魔雪奇緣世界Frozen園區主要設有兩大遊樂設施，當中最為吸引的莫過於以冰雪作為主題的過山車「雪嶺滑雪橇」。雪人小白和馴鹿斯特會在入口處迎接大家，之後就可以看到融入了阿德爾王國和Frozen特色的粉藍色雪橇。坐上雪橇，中途有不少高高低低的急轉彎，圍繞著雪山穿梭。沿途除了會看到阿德爾森林極具特色的瀑布外，還可以欣賞整個阿德爾王國園區！

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魔雪奇幻之旅

另一個必玩的遊樂設施是「魔雪奇幻之旅」，大家會乘坐一艘可載 16人的木船，向愛莎的冰雪皇宮前進。在旅途中會遇上以「聲像同步機械人技術」製成的一眾主角，不但完整重現了電影中的各個場景，而主角們的各個姿態都維妙維肖。旅程當中亦會以後退和短程俯衝來配合周邊的動畫和音樂，使人身臨電影世界般。

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森林小天地

另外，在魔雪奇緣世界中還有一個為愛莎而設的秘密基地——森林小天地。進入小天地，大家不但可以親身見到愛莎、安娜和小白，還有機會與她們近距離互動。同時，愛莎亦會施展冰雪魔法，使大家可以置身於漫天雪花之中。

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阿德爾港畔餐廳

玩完還可以去阿德爾港畔餐廳品嚐Frozen主題的美食！餐廳是以皇室的徽號番紅花作為標幟及英文店名，內裏的設計則貫徹著園區的風格，使用了愛莎的紫藍色及安娜的黃綠色。而餐廳的美食都融入了阿德爾小鎮的特色，當中廚師最為推薦的是港畔海鮮燴！

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滴答精品店

玩完食完，還有大家每到迪士尼都不忘買走的主題精品。滴答精品店是由一位木雕師和他的妻子一齊經營的玩具和禮品店，店內有著各式各樣的Frozen園區精品，當中必買的是安娜、愛莎和小白造型的頭箍，戴上頭箍在園區內與安娜、愛莎打卡一流！同時亦有夏雪節系列的商品，肩膀毛公仔則最為可愛。

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極光糖果屋

除了阿德爾港畔餐廳的美食，園內還有其他的特色甜品。在雪花噴泉旁邊的極光糖果屋可以找到一系列的限定甜品，而「極光糖果屋朱古力盒」就集結了各主角特色而設計出來的糖果，除了有小白的可愛模樣外，還有象徵著愛莎的雪花。店內同時還有多款廚具精品，每款的設計都融入了主角和小鎮的特色。

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遊牧小攤檔

此外，園區還設有遊牧小攤檔，可以體驗彩繪和髮型設計的服務，彩繪可以選擇畫在手或臉上，每個彩繪圖形都具有冰雪主題的特色。而髮型設計服務則是將魔雪奇緣世界的特色髮帶綁在頭上，設計出與愛莎和安娜的同款髮型。

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記者：任薏