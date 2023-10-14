【家庭糾紛】月入1.2萬夫婦送大屋給獨生女 住不慣老人院想搬走女兒1個原因反對

傳統觀念是養兒防老，但隨著社會環境及經濟變遷，為人子女把父母送進老人院是否盡孝? 重慶一名坐輪椅陳伯伯，與患有阿爾茲海默症的太太，被自己獨生女強行送進老人院，老夫婦住不習慣欲搬出去租屋住，卻遭女兒拒絕。引起外界熱議。

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綜合内地傳媒報道，據陳伯稱，他與妻子退休後收入每月約有1.2萬元人民幣，加上原有一間房屋，在住進老人院後所有的財產都給獨生女兒。他原計劃與太太用每月退休後收入，在外面租屋，不與女兒同住，請個保母照顧他們，但女兒卻反對他這想法。而他在老人院完全住不習慣：「很不自由，很不習慣，睡不好覺，吃不好飯」，想搬出去租屋。但陳伯女兒稱，自已是獨生子女，既要上班又要照顧孩子，沒辦法照顧兩位父母。

事件曝光後引網民熱議，有網民不滿陳伯伯女兒未有理會雙親感受：「死之前千萬不要把遺產全給出去了、「錢在你手裡有啥好怕的」；有網民體諒女兒，「女兒是獨生子女還有工作有孩子，不送養老院確實沒什麼更好的照顧方式，就算女兒辭職在家也照顧不好… 」、「如果女兒不上班在家照顧老兩口，網上又要說年紀輕輕就開始啃老，家家有本難念的經。 」

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責任編輯︰王明芳