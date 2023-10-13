【以巴衝突】無國界醫生：加沙醫院藥物即將耗盡　籲設立安全空間及停止集體懲罰行動

▲ 一間醫院於襲擊中受破壞，天花板墜下。(無國界醫生提供)

以巴衝突不斷升級，無國界醫生對哈馬斯（Hamas）殘酷地大規模屠殺平民，以及以色列大規模襲擊加沙的現況感到震驚。目前約有220萬人被困在加沙地帶，狂轟濫炸使長期的人道危機惡化成一場災難。 超過300名無國界醫生員工身處加沙，其中一些已失去家園或摰親，目前他們幾乎不能自由行動。組織呼籲立即停止不分青紅皂白的殺戮，並緊急設立安全空間以及供人們前往該空間的安全通道。

無國界醫生（香港）董事會副主席趙卓邦護士曾於2021年前往加沙。趙卓邦指目前加沙的局勢非常危急，醫療服務遭受重大挑戰，他強調傷病者有權獲得不偏不倚的醫療護理，提到設立免受攻擊的安全空間刻不容緩，醫療設施和人員亦必須受到保護和尊重；醫院和救護車不是攻擊目標。

無國界醫生指出，以色列政府實施的圍困，包括斷絕供應食物、水、燃料和電力，不合情理亦屬故意封鎖救命物資。組織表示藥物、醫療設備、食物、燃料和水等基本人道物資必須被允許進入加沙，現緊急呼籲有關當局開放拉法（Rafah）與埃及的過境點，並停止轟炸襲擊。

無國界醫生在加沙醫療統籌迪亞茲（Darwin Diaz）表示，衞生部的醫院裏，醫護人員呈報他們的麻醉藥和止痛藥即將耗盡。兩個月緊急儲備的醫療物資送到奧達醫院（Al Awda hospital），但僅三天便耗盡三周的庫存。奧達醫院和印尼醫院（Indonesian Hospital），都在空襲中遭到破壞，而組織的診所亦於本周一的爆炸中受損。

自上周六起，包括醫護人員在內的無國界醫生員工，均受到極大的行動限制，他們無法得到安全通道，前往支援日以繼夜地救治傷者的巴勒斯坦醫護人員。無國界醫生表示，正開設一間由組織獨立運作的診所，為加沙的奧達醫院、納賽爾醫院（Nasser hospital）和印尼醫院提供支援，將繼續支援當地多間醫院。

無國界醫生呼籲，平民、民用基礎設施和醫療設施於任何時候都必須受到保護。無國界醫生呼籲以色列政府停止針對整個加沙的集體懲罰行動，以色列和巴勒斯坦當局及各派系必須設立安全空間，各方必須從速協助人道援助、食物、水、燃料、藥物和醫療設備進入加沙走廊，否則將造成更多人命損失。

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責任編輯：陳展棋