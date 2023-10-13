【男拔生獲救】警重申不涉刑事成分　籲市民勿作揣測再造成傷害

▲ 港島總區總督察林欣宜。(梁偉榮攝)

拔萃男書院學生曾憲哲失蹤7日後，終於在本周三在馬鞍山郊野公園老鼠田坑尋回。警方表示，留意到坊間有很多傳言猜測事件經過等，重申警方深入調查後認為事件不涉及刑事成分，希望市民不要相信坊間傳言及作出不必要猜測，以免對曾憲哲及其家人再造成傷害。

港島總區總督察林欣宜表示，留意坊間有不同傳言，揣測曾憲哲上山原因、事件經過等，但警方經深入調查後認為不涉及刑事成分，警方判定今次是失蹤人士案件。她強調目前最重要是曾憲哲的身體健康，以及他和家人可以渡過難關，回復正常生活，呼籲外界不要作出不必要猜測，及相信坊間謠言。

林欣宜提到，由於涉及個人私隱及要顧及曾憲哲家人感受，不能詳細交代當中情況，而她本人亦到過醫院探望曾憲哲，在醫生同意及曾憲哲狀態許可下，親自了解事件，暫時看不到涉及其他人，其母亦在網上交代過程，相信是失蹤人士案件。警方亦有查看曾憲哲手機、社交平台，亦有向學校了解，沒有發現不尋常。

另外，林欣宜指搜救行動中警方亦有出動無人機，過程中播放曾憲哲喜歡的音樂以及拯救他的資訊，希望對方聽到，知道有人正尋找他，不要放棄。

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記者：蘇文軒