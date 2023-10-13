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【流感季節】議員關注學校於11月才提供外展疫苗接種　衞生署：早前如曾接種料仍可提供保護

社會 18:48 2023/10/13

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(資料圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂表示，今年的3月解除口罩令後首個冬季，預料很大機會爆發上呼吸道感染個案，特別是季節性流感。盧寵茂指，本港或會面對新冠和流感病毒雙重夾擊，呼籲市民保持警惕，盡快接種疫苗。

盧寵茂今(13日)出席立法會衞生事務委員會。他表示，最新監測數據顯示，過去一周流感陽性比率升至13.28%，仍遠超9.21%基線水平。8月踏入夏季流感季節後，截至上周六，衞生防護中心共錄得214宗成人嚴重流感個案，129人死亡，約60%未有接種流感疫苗，兒童嚴重個案則有13宗，當中1人死亡，9人沒有接種流感針。

新一季的流感資助計劃、以及學校外展及院舍疫苗接種計劃，分別於9月下旬及10月上旬展開。衛生署首席醫生奚安妮表示，目前幼稚園和中小學，均已恆常納入季節性流感疫苗學校外展計劃，目前有逾70%幼稚園，以及逾90%小學報名，形容數字不錯；署方將主動逐一聯絡其餘未參與計劃的學校，鼓勵加入。

部分學校11月才開展外展疫苗接種計劃  衞生署：早前如曾接種料仍可提供保護

立法會議員陳凱欣關注，部分學校需要於11月才開展外展疫苗接種計劃，部分幼兒已經染疫，憂慮會錯過疫苗接種的最佳時間。奚安妮表示，今年的夏季流感時間較長，直至9月的活躍程度相當之高。她表示，如兒童早前已接種流感疫苗，身體會有「記憶」提供免疫保護，料保護仍然有效，10月至11月提供疫苗接種是合適時間，另外噴鼻性疫苗已於市場流通，市民可以接種。她亦表示，孕婦的接種率只有5-10%，情況不太理想。

實政圓桌議員田北辰表示，流感的死亡個案中，不少人士未有接種流感疫苗。要求將目前非合資格人士，亦提供260元流感資助費用。醫務衞生局局長盧寵茂表示，疫苗資助計劃目前需要一億7千萬，需要從風險考慮資助不同群組。

醫管局於冬季服務高峰加開臨時病床應付  極端情況會利用公私營協作計劃提供視像診症

醫管局亦開展準備工作。據立法會文件顯示，2023-24年度，公立醫院會增設103張新病床。在冬季服務高峰期間，會加開臨時病床應付住院服務的日常運作需要。衞生防護中心亦將探討將新冠污水監測，擴展至其他具公共衞生有重要性的傳染病，包括季節性流感。

盧寵茂表示，會推行階段性應變計劃，以增加病床數量，會視乎入院病人的數目，妥善動用私家醫院的低收費病床，以及北大嶼山的香港感染控制中心。繼續為安老院舍長者，提供遠程醫療服務，或面對面的特別診症支援，目標是減少院舍長者到急症室求診的機會。如發生極端情況下，醫管局將透過公私營協作計劃，安排私營機構提供視像診症及藥物送遞服務。

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記者：陳展棋 

 

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